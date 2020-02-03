口罩、中國人、病毒　武漢肺炎引發的種族歧視

「一名中國朋友對我說，在巴黎地鐵戴上口罩，人們都對他投以奇怪的目光。昨天我聽到有一名戴口罩的亞裔女人，被其他乘客辱罵兼趕出車廂了。」基於武漢肺炎疫情，法國亦發生歧視華裔風波，居住在法國的亞洲人發起「我不是病毒」（#JeNeSuisPasUnVirus）的標籤。

隨着武漢肺炎疫情肆虐，在全球各地陸續出現確診病例，並出現口罩短缺及搶貨潮，在外國，搶買口罩的情況以華人社區較嚴重。疫情蔓延恐慌、一罩難求的問題，引發中國人以至亞裔人士遭到歧視，在各地都引發不少辯論。

多倫多華埠亦可見市民戴上口罩出行。（路透社）

過去一周，美國、加拿大、法國、德國都先後出現確診新型冠狀病毒的肺炎個案。大約一周前起，加拿大多個城市都出現搶買口罩潮，多倫多、渥太華的超市和藥房，口罩和搓手液都被一掃而空。搶賣潮伴隨而來的還有種族歧視和仇外情緒，有加拿大人都把疫情傳入，歸咎於當地華人。

多倫多華裔議員黃慧文（ Kristyn Tam-Wong）上周三呼籲民眾勿針對加拿大華人社區。「多倫多是30萬華人的家，我知道當人感到害怕，很容易就會把矛頭指向他人。」此前，CTV電視台記者Peter Akman在Twitter上載自己與戴口罩的亞裔髮型師的自拍照，寫道：「希望我今天得到的只是一個新髮型。」貼文隨即引起大量批評，指責他歧視，Peter Akman其後道歉並刪除了那條「不恰當」的貼文。至周六，總理杜魯多（Justin Trudeau）亦譴責因新型肺炎的歧視及反華行為，呼籲國民團結一致。

Peter Akman在Twitter上載自己與戴口罩的亞裔髮型師的自拍照，被轟種族歧視。（網上圖片）

美國《福布斯》美籍韓裔記者Sarah Kim早前亦在街上遭到種族歧視，一群男子對她叫道：「看那邊的日本妞，不想染上冠狀病毒的話就遠離她。」她指出，歷史上都曾因流行病而引發起種族歧視。在全球第三次鼠疫大流行之際，在1894至1911年期間，美國無數報章作出歧視描述，「美國華人會吃老鼠，蝸居於衛生差、過度密集的環境」。疫情期間，檀香山政府官員更試過焚毁市內一共佔地38英畝的華人家園。

Sarah Kim續指，在美國出現首宗確診武漢肺炎個案後，對瘟疫的恐懼衍生了排外情緒及行為。「是適當的防護措施，還是歧視行為，兩者之間需要分清楚。」

2月3日, 日本大阪一家神舍舉行撒豆祈福儀式，大多數民眾都戴上口罩。（路透社）

對「戴口罩」的解讀分歧

因這次新型肺炎疫情而歧視中國人以至亞洲人，是絕對不該的。某程度上，亞洲與西方對於「戴口罩」有着不同的解讀。的確，撇除中國部分城市及香港因曾經歷過2003年沙士疫情，全球各地對於配戴外科口罩都相對陌生。而且外國一般認知是有病的人及醫護人員才需要戴口罩，健康的人無需要配帶。

隨着疫情全球擴散，西班牙巴塞隆拿亦有白人男子戴上外科口罩。(路透社)

近日，很多西方國家的專家以至國際衛生機構，都紛紛表示不建議本身健康的人戴口罩。世界衛生組織亦都發出指引，提醒大眾不當地配戴口罩會弄巧反拙，戴口罩也必須經常保持雙手清潔。法國衛生部的說法是「出現冠狀病毒感染病徵的人才應配戴口罩」，呼籲公眾勤洗手，打噴嚏或咳嗽時掩住口鼻。

除了一般認為「健康的人無需戴口罩」，不少外國人對亞洲人戴口罩的習慣嗤之以鼻，認為這是大驚小怪，有人更直指戴口罩「看起來相當可笑」。這些嘲諷和歧視，顯然是漠視了沙士一疫之痛。

就以香港為例，經過沙士一疫後，這十幾年來，香港人都培養起一套衛生習慣：生病或進出醫院時都戴上口罩、進食前清潔雙手、使用公筷、1:99漂白水清潔家居等。大型商場、兒童遊樂設施、餐廳、公立醫院等都配備酒精搓手液。這些「過份緊張」都是基於當年沙士痛失300人命的慘痛一頁。但經一疫、長一智，香港社區的衛生防範比過去進步了。

多數香港人曾經經歷2003年沙士一疫，也是疫情最慘重的地方，緊張程度並非外人能夠體會。(路透社)

在中國，戴口罩是保護自身之舉，但在法國，戴口罩等同患病，兩種不同的解讀亦引起了誤會及恐慌。中國內地、香港及澳門的疫情越見嚴峻，政府及醫學界專家均已呼籲大眾出外時配戴口罩，以減低感染新型冠狀病毒的風險，屬為己為人之策。外國專家所講的「不建議配戴口罩」顯然並不適用於本地情況。以目前情況，戴口罩是「利己不損人的行為」，反而有助避免潛伏期患者在社區散播病毒。

中國社會日漸富起來，這次疫情亦正好提醒在硬件建設之餘，公民衛生教育也相當重要。（路透社）

中國公民素質的考驗

災難既是對國家管治的考驗，也是對人性及公民素質的考驗。面對威脅全球重大疫症，本應協力互助，嘲笑和歧視都極不恰當，也無助竭止疫情。

同時無可否認，這場疫情也是對整體中國公民素質、公共衛生意識的考驗。自疫情從武漢爆發以來，中國人吃野味、蓄養野生動物的方式在全球已惹起巨大非議。疫情逐漸曝光後，更有些人發燒卻故意瞞報病情，「闖關」逃出國外，還要在朋友圈炫耀；懷疑自己受感染了，卻不合作接受隔離觀察；身邊總有些人咳嗽或打噴嚏都不掩口鼻。

一名1武漢籍女子，於21日（周四）自稱出現咳嗽及發燒徵狀，更用微信炫耀用退燒藥降溫後，成功進入法國，結果惹來不少網民炮轟。（微博圖片）

這些野蠻及自私的行為都顯示，部分人欠缺衛生意識及公共禮儀。在批判外國人歧視之餘，中國人要扭轉在全球的核板印象，也得反省自身問題。