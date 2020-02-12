巴西發現神秘「新病毒」　90%基因未見於紀錄

由新型冠狀病毒COVID-19引發的肺炎在全球多處造成緊張之際，一組科家1月28日在生物學論文檔案網（bioRxiv）發表的研究結果指出，他們發現一種神秘新病毒「雅拉病毒」（Yaravirus，Yaravirus brasiliensis），其基因組在科學來說幾乎是全新的，從未見於病毒研究文件。這份報告尚未經同行專家審議。

一批科學家在巴西人工湖發現前所未見的新病毒，能令變形蟲受感染，但未已知能夠感染牠們的「巨型病毒」細得多。（美國「密切關注科學」（Science Alert）網站截圖）

在巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（Federal University of Minas Gerais，UFMG）任職助理教授、同時也是這份報告的高級作者的阿布拉昂（Jônatas Abrahão）向美國「趣味科學網站」（Live Science）指出，科學界已知感染變形蟲的病毒大小是逾200奈米，但今次發現讓他們知道，更小的病毒也能感染牠們。他說：「這真的是一大意外。」

科學家數年前在巴西貝洛奧里藏特（Belo Horizonte）的人造湖潘普利亞（Lake Pampulha）拿走水樣本，用於尋找感染變形蟲的「巨型病毒」，卻意外發現一種他們從未見過的病毒。他們以巴西神話中的Yala或Iala（暫譯「水源之母」）來命名它，稱它為「雅拉病毒」。

「雅拉病毒」大小約80奈米，研究人員已將它與已知的8500種病毒基因組進行配對，發現它逾90%的基因都是從未見於紀錄的，因此它被視為「孤兒基因」。他們發現「雅拉病毒」74個基因中僅6個基因與公共科學數據庫中記錄的已知病毒基因有某程度上的相似。

阿布拉昂稱「雅拉病毒」的存在對DNA病毒的分類構成挑戰，此外DNA病毒是根據構成其外殼或衣殼的蛋白質進行分類的，但「雅拉病毒」的衣殼與以前已知的任何蛋白質都不相似，也不清楚它起源與演化的時間和地點。此外他也指出，「雅拉病毒」在任何情況下都不會感染人類細胞。