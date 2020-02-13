【澳洲山火】113物種失棲息地急需援助　部分面臨即時滅絕風險

澳洲山火持續燃燒多月，當局的野生動物和受威脅物種山火復蘇專家小組（Wildlife and Threatened Species Bushfire Recovery Expert Panel）周二（11日）發表調查報告，列出113種因山火摧毁棲息地而需要「緊急援助」的動物，其中包括樹熊及小袋鼠（Wallaby）等。該報告亦稱，這批動物沒有因山火而絕種，但失去了至少30%的棲息地。

報告指，一共有13種鳥類、19種哺乳類、20種爬蟲類、17種蛙類、5種無脊椎動物、22種小龍蝦和17種魚類急需援助；部分高度受威脅的物種面臨「即時滅絕風險」（imminent risk of extinction），因為其棲息地幾乎全毁，包括普格青蛙（Pugh's frog）、藍山水石龍子（Blue Mountains water skink）及袋鼠島袋鼩（Kangaroo Island dunnart），至於樹熊和煙鼠（Smoky mouse）的棲息地則受山火嚴重破壞，代表需要「緊急介入」協助。

報告又說，名單上部分物種「在發生山火前，屬於生存不受威脅的物種，但現在卻因失去大部分棲息地而可能陷入困境」。環境部長蘇珊利（Sussan Ley）表示，下一份新名單將加入更多受山火影響的物種，包括植物及其他無脊椎動物，又稱由於部分地區火勢持續，因此會大大限制對這場災難的實際規模評估。

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（綜合報道）