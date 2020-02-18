【同志權益．日本】戀人只能做「養父子」　離真結婚還有多遠？

與西方世界相比，亞洲的性小眾平權進展相對滯後，台灣於去年5月實現同性婚姻合法化，周邊地區也備受鼓舞。同年10月於台北舉行的同志遊行，吸引了世界各地的LGBT群眾聚集慶祝，彩虹旗幟飄揚。 然而，環觀四周，亞洲各國在同志平權路上各有不同障礙：政壇與社會保守勢力、殖民時代遺產、宗教文化因素……在印尼和馬來西亞，近年宗教保守主義抬頭，國內甚至出現「反同」勢力，不論政治或社會層面，性小眾備受壓迫。 路漫漫其修遠兮，誰將成為下一個台灣？本專題探討三個近年在同志平權議題上「曙光乍現」的亞洲國家：日本、印度、泰國，聽當地性小眾人士講述現狀與未來，以及他們的自身經歷。 （此為【亞洲同志權益】系列之一）

2019年5月17日，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區，聚集在法院外和街頭的支持者紛紛喜極而泣。特地趕到台灣的日本男同志鈴木賢，見證了歷史性一刻。這位文質彬彬的法學教授當時在傳媒鏡頭下感嘆：「我們同志族群都覺得非常羨慕……現在很多領域，台灣是領先於日本的。」

現年59歲、操一口流利中文的鈴木，與台灣有着千絲萬縷的聯繫。早在1999年，鈴木作為日方派遣研究員，遠赴台灣大學任職，期間與一位比他小14歲的高雄男子成為戀人。次年3月，對方前往日本學習，兩人自此一起生活。

鈴木賢（中）在日本以「收養」方式，與其同性戀人擁有法律關係。旁為他與台灣友人。（受訪者提供）

儘管鈴木從上世紀八十年代起參加同志平權運動，早已公開出櫃，但他與台灣男友的故事一經傳媒報道，仍令當時的日本社會一片嘩然。除卻輿論壓力，同性伴侶一起生活更不乏現實層面的障礙。「日本沒有同性婚姻法，所以，最後我們是以收養的方式，才可以擁有法律關係。」鈴木向記者說。

「日本的*收養制度比較特別，沒有年齡限制……我收養他，是為了解決繼承權等法律問題。」鈴木解釋，同志戀人之間建立收養關係，在日本是一種普遍做法。

*注：日本收養制度分為「普通收養」和「特別收養」兩類，前者允許被收養人在與原本父母維持親子關係的前提下，與其他人建立收養關係，擁有其戶籍。養子女通常是成年人，年齡只需比養父母小即可。在現實中，這一制度適用於大型家族企業將選定的繼承人納為養子等情況。而「特別收養」制度則專門針對未成年人的收養。

2019年4月，日本東京舉行LGBT遊行，數以千計民眾參加。（Getty Images）

愛人變「養父子」 面對現實的選擇

實際生活中，鈴木與男友並不會掩飾伴侶關係，養父、養子的稱呼也僅存在於一紙文書上。也許在外人看來相當奇異，但對於不少日本同志伴侶而言，實為迫於無奈才出此下策，因不存在法律關係的兩人，共同生活的每一環也可能遇到阻礙，從租房、看病、買保險，以至財產繼承等。

被問到會否去台灣登記結婚，鈴木只是微笑着搖頭：「（男友）已經在日本生活很久，也取得日本人身份……而且我們在法律上是養父子關係，已經不太可能『結婚』。」

在感情路上，鈴木已向「不能結婚」妥協，但是他從未停下為實現同性婚姻合法化努力。他與友人成立關注組織，幫助全國各地的同志向地方議會遞交請願書，推廣適用於同性情侶的「伴侶制度」（日文「パートナーシップ制度」）。

（香港01製圖）

倘欠法律效力 伴侶制度為何而設？

在建立了「伴侶制度」的地方自治體，同性戀人可以向地方政府申請伴侶關係證明書，這個關係證明雖不具備法律效力，但在日常生活中能夠用作反歧視、保障權益的工具，例如向銀行申請共同貸款、 將戀人作為保險受益人、在醫院簽署手術同意書時出示。

這套「伴侶制度」於2015年由東京澀谷區率先採用，隨後逐漸得到愈來愈多地方仿效，到今年1月20日，全國已有33個自治體導入伴侶制度，覆蓋全國約兩成人口，不過實際使用者僅759對情侶。

這可能是因為很多同志仍然害怕『出櫃』，更害怕（使用伴侶制度）會讓政府知道他們的身份。 日本男同志、法學教授鈴木賢

的確，在東京、大阪等大都市之外的大部份地方，同性伴侶證書的申請人數寥寥。例如三重縣伊賀市，早在2016年便建立這一制度，惟至今也只得五對情侶申請。四年前由大阪搬至當地農村的加納克典與嶋田全宏，正是其中之一。

相戀七年的嶋田（左）和加納（右）在伊賀市申請同性伴侶證書，他們形容當地是對同志相當溫柔的地方。(受訪者提供)

「我們一直嚮往住在鄉下，在網上物色移居的地點時，見到伊賀市有伴侶制度。當時便想，到那裏就算發生什麼事也能得到幫助，可以安心地過日子。」43歲的嶋田對記者說。他與40歲的男友加納在一起將近七年，兩人最初通過交友手機程式認識。

與早年便公開出櫃的嶋田不同，加納一直隱瞞同志身份，「靠說謊度日，日子過得像一個與自己完全不同的人一樣。」訪問過程中，加納顯得安靜、腼腆，不過在被問到為對方做過的浪漫事情時，卻搶先回憶道：「交往一年後，我把自己家的鑰匙給他，告訴他，希望一起生活……」

回想起在大阪與男友同居的日子，嶋田認為大城市裏人與人的關係較遠，無人干涉他們的生活方式，相比之下，「最開始也擔心地方（鄉村）的人們（對同性戀人）會有偏見，曾經有過不安。」好在，移居伊賀市為兩人帶來不少積極的改變，一切正正得益於伴侶制度。

東京澀谷是日本首個採用同性伴侶制度的地區，這裏也是年輕人、流行文化的聚集地。（Getty Images）

上文節錄自第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《日本「粉紅政策」 推同性伴侶制 「合法結婚」可期？》。

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