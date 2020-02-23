【武漢肺炎】科學家成功解構病毒「棘蛋白」　有助加快疫苗研發

新型冠狀病毒肺炎在全球多個國家或地區蔓延，各國正研製疫苗及特效藥，希望延緩疫情發展及治癒病人。美國有科學家發表病毒表面一個關鍵的蛋白質構造圖，相信可有助加快疫苗及特效藥的研製。

科學家成功描繪了病毒「棘蛋白」的蛋白構造圖，理論只要針對這蛋白進行攔截就可阻止病毒感染。（Science期刊）

美國德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin），在2月19日發表新研究結果，公布新型冠狀病毒一個名為「棘蛋白」的蛋白質完整構造圖。

所謂棘蛋白（Spike protein）是病毒表面的一種蛋白質，亦是構成病毒表面突起物的東西。棘蛋白用途是與人體細胞接觸，讓細胞「打開門戶」讓病毒入侵的一種武器。冠狀病毒之所以稱為冠狀，也是因為其棘蛋白外表很像一個「小皇冠」而得命。

科學家利用低温電子顯微鏡方式，發現新型冠狀病毒的棘蛋白構造與當年SARS的棘蛋白十分相似，但對細胞名為ACE2的接觸器的親和力比較SARS棘蛋白強10至20倍，這意味新型冠狀病毒攻擊力較SARS病毒強得多。

發現同時證明新型冠狀病毒與SARS一樣，用同一方式入侵人體細胞。儘管因兩者蛋白質構造不同，導致對付SARS的藥物在應對新型冠狀病毒時無效，但研究為科學家指示方向，可有助加快疫苗及特效藥的研製。