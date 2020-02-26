馬航160cm高空姐體重多0.7kg被解僱　理由竟是......

任何人在職場上多多少少都會感受到許多不合理，就算是看似光鮮亮麗的職業，也大多暗藏不為人知的辛酸。日前馬來西亞航空一名資深空姐，竟因超過公司規定的體重0.7公斤而被解僱，事後更與公司對簿公堂，但她卻以敗訴收場結果令人相當心寒。

根據《Radio ZET》報道，一位名叫伊娜（Ina Meliesa Hassim）的空姐，在馬來西亞航空任職長達25年，但在2017年9月時卻突然被公司解僱，理由是因為她的體重多了0.7公斤，超出了公司所規定的空中服務員體重標準。

原來馬來西亞航空曾在2015年起為維持公司形象，訂定嚴格的機組人員體重管理守則，認為這項守則是為了「乘客安全」，因此沒有達到標準的機組人員就將被公司解僱。

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報道中也提到，當時伊娜的身高為160公分，根據守則她必須將體重控制在61公斤以內，但在2017年時她的體重為61.7公斤，超過了標準的0.7公斤，對此公司給她18個月的時間減重，但伊娜卻沒有減重成功，所以就慘遭公司開除，同時公司內其他4名空姐也和她一樣因此丟了工作。

慘遭開除後，伊娜認為公司的處置相當不合理，故向法院提告，訴諸公司的不公平解僱行為。但法院卻在2月12日做出決議判決伊娜敗訴，由於法官認為航空公司可以制定自己的體重管理政策，加上當時公司已提供18個月的機會給提告人遵守政策，但提告人卻未在時間內達到公司的要求，所以才會判伊娜敗訴。

不過馬來西亞全國空服員工會（NUFAM）及婦女救援組織（WAO）皆極力譴責這項判決結果，伊娜的律師也表示，英國航空和漢莎航空都沒有針對員工體重的限制性政策，空姐體重根本不影響乘客的安全。

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