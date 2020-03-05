【新冠肺炎】占士邦敗走疫情　《007：生死有時》延至11月上映

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，導致人心惶惶，經濟受到衝擊外，連「最強特務」占士邦（James Bond）都要敗走，其最新作《007：生死有時》（No Time to Die）被迫延期上映。

《007：生死有時》原定在3月31日在倫敦舉行全球首映，4月2日正式開畫，但其官方Twitter帳戶在3月4日公布，指「經過慎重考慮及評估全球電影市場後，作品會推遲到11月公開。」該片分別會在11月12日及25日於英國和美國上映。

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

該聲明沒提及新型肺炎疫情一事，但消息指電影商日前決定取消在中國首映的計劃，加上當地及日本、韓國及意大利部分地區的戲院因應疫情而暫停營業，有影迷曾要求電影公司推延開畫日期。

《007：生死有時》是英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一套主演的占士邦系列電影，該片的製作費用達2億美元。而《007》是其中一個最賣座的電影作品，對上一套、2015年的《007：鬼影帝國》（Spectre）在全球錄得8.8億美元票房收入，而2012年的《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）的全球票房更達10億美元。

《007：生死有時》是丹尼爾基克的占士邦系列的告別作。（Reuters）

除了《007：生死有時》受疫情影響外，金像級男星湯告魯斯（Tom Cruise）原本計劃在意大利威尼斯為《職業特工隊》（Mission: Impossible）新作拍攝外景，但當地疫情嚴重，因而宣布延期。