【新冠肺炎】占士邦敗走疫情　《007：生死有時》延至11月上映

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2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，導致人心惶惶，經濟受到衝擊外，連「最強特務」占士邦（James Bond）都要敗走，其最新作《007：生死有時》（No Time to Die）被迫延期上映。

《007：生死有時》原定在3月31日在倫敦舉行全球首映，4月2日正式開畫，但其官方Twitter帳戶在3月4日公布，指「經過慎重考慮及評估全球電影市場後，作品會推遲到11月公開。」該片分別會在11月12日及25日於英國和美國上映。

該聲明沒提及新型肺炎疫情一事，但消息指電影商日前決定取消在中國首映的計劃，加上當地及日本、韓國及意大利部分地區的戲院因應疫情而暫停營業，有影迷曾要求電影公司推延開畫日期。

《007：生死有時》是英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一套主演的占士邦系列電影，該片的製作費用達2億美元。而《007》是其中一個最賣座的電影作品，對上一套、2015年的《007：鬼影帝國》（Spectre）在全球錄得8.8億美元票房收入，而2012年的《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）的全球票房更達10億美元。

《007：生死有時》是丹尼爾基克的占士邦系列的告別作。（Reuters）

除了《007：生死有時》受疫情影響外，金像級男星湯告魯斯（Tom Cruise）原本計劃在意大利威尼斯為《職業特工隊》（Mission: Impossible）新作拍攝外景，但當地疫情嚴重，因而宣布延期。

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