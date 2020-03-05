韓劇《梨泰院CLASS》反映韓國「真實現況」：阻礙發展的獨特文化

歷經了《愛的迫降》的風暴，你走出來了嗎？到底還有什麼劇值得在家追起來的？這就不得不提到在韓國也是討論度破表，收視率僅次於《愛的迫降》，現在準備上位的《梨泰院CLASS》。

《梨泰院CLASS》是由漫畫改編的韓劇（劇照及漫畫封面）

我們對於韓國首爾幾個著名景點可能都略有耳聞，景福宮看衛兵、明洞逛街、首爾塔看夜景，但如果你喜歡體驗異國文化，梨泰院則是一個絕對不能錯過的地方，這裡可是首爾聚集最多外國人的地方，各式特色的咖啡廳、酒吧也都可以在這裡找到，想當然爾消費也稍微高了一點。

《梨泰院CLASS》是由漫畫改編的韓劇，預告可以看到男主角朴世路和幾位夥伴在梨泰院開設酒館，要創出自己的一片天，看起來青春洋溢活力滿滿，但是他身上肩負著令人心痛的過去。

▼▼整部作品蘊含的意義以及可看的細節，絕對不是三言兩語可以描述，以下一一抽絲剝繭。（按圖放大，下文會有更深入剖析）▼▼

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1. 再次對於財閥掌握的社會結構批評

男主角朴世路創立酒館是為了與父親昔日的老闆對抗，然而老闆財大勢大，可以輕易地買下任何房地產，朴世路的父親和許多典型的韓國人一樣，一畢業就進入大企業工作到年老退休，終其一生都在同一家企業服務，主要原因就是大企業的福利多、薪資好、有所保障，這是人之常情，然而韓國的GDP有四成是來自於前十大企業，俗稱「財閥」，包含了三星、現代汽車、LG、樂天等等，等於是企業掌握着國家的命脈，連政府都要讓他們三分，甚至政府有財政困難就求救於財閥多提供工作機會。

朴世路創立酒館與大企業對抗看起來自不量力，卻是對於傳統體制的衝撞和批評，暗喻在財閥控制下的韓國，年輕人如果不想苟延殘喘，只能抱着粉身碎骨的決心對抗。

《梨泰院CLASS》餐飲財閥「長家」大老闆張會長，權威主義者，用自己的財富和權力搶奪世路的一切（《梨泰院CLASS》劇照）

2. 財閥創造的世襲政治是否能被專業經理人打破

韓國的貧富差距之大，讓韓國年輕人都自稱是生活在「地獄朝鮮」，更不用說寄生上流已經血淋淋地描述了，而財閥的存在更讓財富可以不停地世襲，韓國三大集團都是掌握在單一家族手上。

為了終結大位世襲或是免於公司淪為家族鬥爭的工具，開始會有企業雇用專業經理人接管家族企業，在劇中也試著想要提出這個概念，打破財產世襲和階級複製的惡性循環，不過是否能成真呢？只能說在韓國社會應該是很難辦到。

「長家」集團專務理事姜敏晶，集團共同創辦人姜寶賢的獨生女。她是集團的大股東，夢想著成為下任會長，而她也有這個能力。（《梨泰院CLASS》劇照）

3. 青年創業開始出頭

雖然說財閥控制着韓國的經濟，讓年輕人苗頭指向政府的不作為，不過韓國政府近年來開始鼓勵青年創業，希望可以降低韓國的青年失業率，像是現任總統文在寅上任後就擴大對青年創業企業的資金協助和稅收優惠，包含創業失敗無須償還的貸款，還有創業資金券等等。

《梨泰院CLASS》的朴世路雖然只有初中畢業，又有前科，但憑着努力攢下各種粗活還有跑遠洋漁船的錢，在 29 歲那年開了自己的酒館，還選在租金昂貴的梨泰院，雖然創業艱辛、其他人都不看好，可是憑著信念實踐理想比灌籃高手還要熱血，看他怎麼在店經理趙以瑞的幫助下，從門可羅雀到門庭若市，而趙以瑞也是個奇葩，聰明絕頂、才貌雙全，卻放棄名門大學不念，直接出來工作，也反映了現在年輕人對於傳統：讀好大學、進大企業的路，並不是百分之百認同。

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4. 韓國獨特的租屋文化

在台灣很直覺，買不起房子就用租的，簽合約、壓 1-2 個月的押金、每個月固定付房租；不過在韓國可不只這樣，有全租、月租、半月租，如果你是租店面還牽涉到權利金的分配，怎麼樣不被屋主剝削，而《梨泰院CLASS》就有兩集是講到朴世路的店面被買下，面臨需要搬家的危機，看他如何跟屋主攻防，同時又要快速計算支出，不禁佩服他的腦袋。

【小教室】 全租：是韓國特有的文化，就是繳一大筆押金給房東，合約期限內除了水電瓦斯管理費等之外，不用再付租金，期滿再拿回押金。 月租：跟香港一樣。 半月租：付不起全租，可以一樣繳比較大的押金，然後跟房東談比月租更低的租金，一樣每個月繳房租。 權利金：不同於保證金(押金)，是店鋪租約轉讓時，新租戶要付給舊租戶的利益代價，表示承接了這個好位置或是店面無形資產的利益。

《梨泰院CLASS》就有兩集是講到朴世路的店面被買下，面臨需要搬家的危機（《梨泰院CLASS》劇照）

5. 韓國喝酒文化

不少男性朋友看《梨泰院CLASS》可能在第一集就會被父子打到，其實陳述的篇幅不長，卻能留下深刻的印象，其中有一幕就是父親教朴世路如何喝酒：手握酒瓶替長輩倒酒、不能全滿，再讓長輩替你倒酒，接著將頭撇到一旁喝下，才是「有禮貌」。

韓國喝酒文化盛行，下了班看到路邊小吃攤（俗稱帳篷馬車）上班族吃飯配燒酒稀鬆平常，即便是單純女性聚餐也是如此，因此從小就需要學會一套喝酒的「規矩」，更不用說公司聚餐（會食），吃完飯後續 2-3 攤是常有之事。

韓國喝酒文化盛行，下了班看到路邊小吃攤上班族吃飯配燒酒稀鬆平常，即便是單純女性聚餐也是如此，因此從小就需要學會一套喝酒的「規矩」（《梨泰院CLASS》劇照）

6. 各種歧視都不奇怪

韓國雖然流行文化走在世界前端，然而受到傳統儒教文化根深蒂固影響，社會風氣相對保守，男女地位至今仍不平等，女性結婚後普遍被期待離職在家相夫教子，而這還只是最基本的，在《梨泰院CLASS》還可以看到對於多元性別和其他種族的不友善，受到男性一定要傳宗接代的思想影響，同志和變性人等 LGBT 族群難以受到平等的對待，因為不只自己會受到異樣的眼光，甚至還有可能牽連家人、朋友，或是服務的公司都會因此受到影響不能營業。

梨泰院雖然外國人眾多，但也是有分「等級」，而且存在着歧視和刻板印象，比如「只要是外國人一定就會講英文」，所以從非洲幾內亞來、只會講法文的Tony，就這麼誤打誤撞進了酒館當工讀生；另一個例子是夜店禁止非洲人、中東人等深膚色的外國人進入，即使你是韓語流利的混血兒，只要你的膚色不對，不好意思，你就不是「韓國人」。

從非洲幾內亞來、只會講法文的Tony，就這麼誤打誤撞進了酒館當工讀生（《梨泰院CLASS》劇照）

7. 漫畫式的熱血拍攝手法

如果前面看下來讓你覺得這部戲知識性含量太高，無法在放假時放空看，想想我們看漫畫的時候吧！你是否有那種經驗，很輕鬆地看完某部漫畫，卻又好像得到些什麼？《梨泰院CLASS》就是這樣的感覺。

復仇、小蝦米對抗大鯨魚，加上韓劇經典的車禍戲、青春熱血的互 K，一句句直殺入你內心的台詞，搭配上演員朴敘俊的一號表情，雖然是同樣的表情，眼神卻能看出動搖、堅毅、憤怒等情緒，看他面對連鎖集團的老闆欺壓，進了監獄還是可以堅持理想，不被逆境打倒，聽起來很老掉牙的劇情，然而套句忠實觀眾的話：《梨泰院CLASS》的耿直是我們在生活中遙不可及的理想，因此才變的很吸引人，讓大家有種想要一起看著朴世路奮鬥打倒對手。

《梨泰院CLASS》的耿直是我們在生活中遙不可及的理想，因此才變的很吸引人，讓大家有種想要一起看著朴世路奮鬥打倒對手。（《梨泰院CLASS》劇照）

其實拆解男主角的韓文名字世路 새로이 (se-lo-yi)，除了直接音譯， 새로 這兩個字在韓文原本的意思就是「新的」，代表著新的篇章、新的開始、新的人生，在梨泰院這個神奇的地方開花結果，一起加入這個新的黎泰院世界吧。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：貧富不均、財閥壟斷、年輕世代的困局，《梨泰院CLASS》用拳拳到肉的熱血鏡頭，反應韓國社會真實現況！】