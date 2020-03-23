【01專訪】疫情暴露西方體系缺失　歐美能複製亞洲抗疫模式？

新冠肺炎疫情在歐美急速擴散，意大利、西班牙，乃至美國的確診人數急升，各國各施各法，開始採取更嚴厲的限行、封城、鎖國措施。

《香港01》專訪了2003年台灣SARS的時任疾管局局長蘇益仁教授，了解他對於中、港、台的抗疫措施，以及現今歐美疫情的看法。（專訪台灣抗SARS專家蘇益仁之下）

美國各州開始實施不同程度的封關政策。（美聯社）

回看大約一個月前，歐洲大多數國家對於新冠肺炎疫情還未有採取太強硬的措施。英國首相約翰遜在一個多星期前還提出「群體免疫」的概念，就是希望在短時間內讓大量民眾受感染，從而產生免疫力，反映他們看待疫情的方式較接近流感。

以流感概念應對 為何行不通？

蘇益仁認為這個「可行但可怕」，他解釋，如果要在兩、三個月時間內讓60%民眾受感染，絕對會讓醫療系統崩潰，這種做法是以對待流感的概念來做，但對於新冠肺炎恐怕不合適，

流行性感冒一般重症及死亡比例很低，你可用這個方式去處理，但武漢肺炎的重症比例有10-20% ，死亡率有2-3%，這個能量非常大。 台灣抗SARS專家蘇益仁

歐美地區民眾大多仍沒有戴口罩外出，主要依靠社交疏離（social distancing）策略防疫。

的確，未夠一周，約翰遜政府便放棄這個群體免疫方法，呼籲民眾停止外出，公共場所都紛紛關上大門，車水馬龍的倫敦大都會，也進入停擺狀態。

在歐洲疫情最嚴重的意大利，確診數目已達5.3萬，死亡人數已逾4800，醫院床位及醫療資源均嚴重不足，部分老年病人因而被放棄救治，以至死亡率遠超其他國家。蘇益仁指出，歐美醫療體系各有他們的特點，但在防疫來講，過去的習慣和出現過的疾病，都不至於要採取這樣極端的動作，醫療體系很快就崩潰了。

意大利醫療體系不足以應付大量患者，以帳篷搭建臨時醫院，仍可見跟中國的臨時醫院有一定距離。（美聯社）

「歐美很多國家的醫療費用昂貴，這一點就不適合防疫了。以台灣來講，幾乎所有廣義的醫療動作都由政府出錢的。」現在，在美國做檢驗雖然免費，其相關費用卻要兩、三千塊美金，且因醫療保險的自付門檻過高而需病人自己支付。

美醫療費用高昂 打疫苗而不用藥

美國近年面臨最大的疾情挑戰，是2009年H1N1的新型流感，不過「幸運地」那次的重症及死亡率比例低，所以蘇益仁認為「還可以用流感的概念去做」，惟今次新冠肺炎的重症及死亡率都很高，故不可同日而語。「歐美沒經歷過香港、台灣、新加坡SARS的慘痛經驗，他們都用抗流感的方式去控制，這些觀念都一定要改變過來，不然受創會很大。」可是，很多西方國家都未深深了解到，面對不同的病毒，防疫的策略亦不同。

3月20日，美國南卡州仍有大批民眾未理政府減少社交的呼籲，到海灘消遣。（美聯社）

蘇益仁續指，美國每年的流行性感冒死的人很多，在於流感美國政策是打疫苗而不用藥，因為開藥的話病人一定要到醫院門診去，便會非常貴。

（美國）醫療體制經不起防疫挑戰，所以他們一定要發展疫苗。所以為什麼特朗普現在着重疫苗開發，這一點非常的重要。 台灣抗SARS專家蘇益仁

美國過往以抗流感應對H1N1疫情，在低亡率及低重症比例下，還算勉強壓得下來。圖為美國實驗室人員檢測新冠病毒。（美聯社）

中西戰略大不同 封城鎖國是良方？

中國跟西方政治體制及文化迴異，也突顯出對應今次疫情的策略差別。中國「不惜一切代價」對抗疫情，大規模的停產、停工、停校，經濟影響龐大，也惹來西方不少質疑。惟歐美疫情近日趨於嚴竣，各國亦開始採取「專制」手段，波蘭、捷克等中東歐國家早已宣布關閉邊境，德國各州亦陸續「封城」，法國實施全國限制民眾出行，英國更下令所有酒吧、餐廳停業，顯然比港、台、日、星等亞洲地區，一下子手段來得更強。

蘇益仁說，在中國武漢這麼大規模的封城，停工超過一個多月以上，對經濟影響很大，對民眾生活也非常不便，因此他不贊同要做到這樣的地步。在歐美這些對人權比較重視的地方，執行封城等措施時非常困難，效果預料也會打折。

意大利出動軍車，把染疫死者的遺體送到墳場火化。（美聯社）

避免大規模感染 等待疫苗

台灣及韓國等民主體制在疫情控制上目前尚算收得成效，記者問及，歐美國家有可借鑒之處？他認為，韓國疫情爆發是基於宗教（新天地教會）的原因，宗教集會大型群體感染的原因，因此，防疫裏最重要的「減害」措施就是避免大型集會活動。如今，他認為疫情較重的地區要盡量避免一些大規模感染發生，以延緩減害，希望疫情到7、8 月慢慢減緩，到冬天可依靠疫苗來保護。