【動物之森／動物森友會】韓國民間抵制日貨　卻難抗拒任天堂魔力

日韓關係因為二戰歷史問題惡化，爭議蔓延至貿易和軍事層面，韓國民間也發起抵制日貨的行動。不過正當民眾因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情避免外出之際，日本任天堂推出的Switch遊戲軟體《集合啦！動物森友會》（或稱動物之森）掀起熱潮。《韓國先驅報》4月10日報道，韓國民眾似乎也難以抗拒遊戲的魔力，為抵制運動添上問號。

負責任天堂在韓國逾半零售業務的遊戲分銷商大元傳媒4月7日指出，《集合啦！動物森友會》推出後，Switch遊戲機的需求也急增。公司指，現有存貨已經售罄，未知確實返貨日期。有人笑言遊戲機如口罩一樣難求。

《集合啦！動物森友會》3月20日發售當日，大元傳媒在首爾龍山區的銷售點門外有超過2,000人排隊購買特別版主機。主機在公司官方網站定價為48.3萬韓圜，但炒價最高已經升至91.5萬韓圜。SK證券的研究員解釋，由於疫情導致中國生產活動暫停，供應大減，引發炒賣活動。

受到抵制日貨運動影響，公開玩任天堂遊戲在韓國仍然是禁忌。喜劇演員柳敏相3月30日至4月5日期間，在YouTube上載玩《集合啦！動物森友會》的片段，卻引起批評，被指未有參與抵制運動。