香港製造商極速實現口罩生產，令大眾再經度關注香港「再工業化」的問題。環顧四周，其餘「三小龍」台灣、新加坡和韓國經過半世紀的發展與摸索，成功由勞動密集的工業模式轉型過來，成為高端製造業的參與者。維持製造業的發展，除了為各「小龍」的經濟發展提供健康成長的重要養分，在今次全球新冠肺炎疫情下更展示了「亮點」。

（此為【香港再製造與四小龍】系列報道之四）

【香港再製造與四小龍】系列報道：

在新冠肺炎疫情肆虐下，蔡英文政府近期頻打濃厚政治色彩的「防疫國家隊」計劃，為解決疫情衍生的口罩荒，當地30多間公司組成的生產團隊，花了45日時間設置了92條口罩設備生產線，令當地口罩每日產能由320萬增加到1,000萬個，並躍升為全球第二大口罩生產地。隨後，台灣的防護衣及隔離衣生產商組成了第二支「防疫國家隊」，支援當地第一線醫護人員，既突顯台灣製造業的實力，並且把剩餘物資出口。

東海大學工業工程與經營資訊學系教授劉仁傑向《香港01》表示，台灣「口罩國家隊」說明台灣企業家具有「做對的事、輸人不輸陣的社會性格」。他解釋，計劃具有幾個特徵，包括環境與生存上的需要、自主性、半強制學習。其成功不是來自資金或技術，而是來自生存或解決危機的意願。他認為：「台灣製造產業的優勢之一，是與美國、日本及中國內地產業都有很好的聯繫，這使得台灣產業發展獨樹一幟。」

劉仁傑教授認為，台灣製造產業的優勢之一，是與美國、日本及中國內地產業都有很好的聯繫。(受訪者提供)

至於新加坡，當地早鎖定二十一世紀的發展目標—生物醫藥產業。自疫情開始，此產業即時發揮作用，除了研發生產藥物，又協助透過生物科技分析病毒，為政府和醫療部門提供資訊，還有公司研發了快速檢測系統，迅速投入到樟宜國際機場作檢疫之用。

早在二十年前，新加坡政府耗資三億美元（約23億港元）打造「啟奧生物醫藥研究園」（Biopolis），遴選500多名全國最優秀的學生，安排他們前往外國頂尖大學攻讀博士，學成後帶領新加坡進入生物醫藥科技產業新世界。園區啟用以來，成功吸引全球的頂尖科學家。

經過多年悉心經營，新加坡已成為亞洲最活躍的生物醫藥中心，2015年生物醫學生產總值將達到 250億新加坡元（約1,351億港元）。今天，全球十種主要藥物的其中六種都是在新加坡生產。

除三星等大型企業外，韓國製造也在多方面發展。(資料圖片)

韓國方面，製造業在疫情肆虐下也成為全球亮點。韓國本有兩間測試公司應對肺炎疫情，2月底，當局再迅速核准另外兩間快速測試系統公司，加強對病毒的檢測力度。此外，因應2015年中東呼吸綜合症（MERS）研發的檢測網路，更在這次新冠疫情初期啟用。這些優勢連美國也稱羡，並要求韓方提供相關測試系統。

朝向「工業4.0」發展

雖然三小龍的製造業今天依然蓬勃發展，為各地貢獻相當規模的GDP，但各小龍絲毫未有因此而自滿，更積極謀求向下一個階段轉型。

新加坡的啟奧生物醫藥研究園將有新階段發展，除了投放更多資金外，還有新大樓落成。新加坡將充分利用工業4.0 技術，從智慧產業準備指數到建設裕廊創新區，可望帶動製造業重生，推動新一波革命性經濟成長。

韓國在這方面不遑多讓，早前已公布製造業戰略大計，提出要在2030年以產業結構智能化、環保化、融合化等方面創新，並超越德國，成為繼中國、美國和日本之後的世界第四大製造業強國。

新加坡當局希望透過科研作為帶動經濟的引擎，藉着研究生物醫藥產業，取得研究成果的專利權。(Getty Images)

青瓦台計劃透過產業結構智能化、環保化和融合化創新，將目前25%的製造業附加值提升至發達國家的30%水平，並將製造業產值之中的新興產業和新產品比例由16%提升至30%，目標是以出口規模計算，從目前全球第六位提升至第四位。

至於台灣，當局希望從促進投資、強化建設、產業再造、全球連結等方面着手，優化經濟結構，從而建設台灣成為「全球創新中心、亞太經貿樞紐、台商及跨國企業營運總部」，首要一步或許就是推動台商回來設廠和強化基礎建設。

借鑑三小龍各有特色的製造業轉型之路，實可為香港提供多少啟發。劉仁傑認為，香港擁有開放、多樣性及自律性兼備的人才，這特徵使全球企業都把區域總部設於香港，因此香港當前應在這個社會脈絡下認真思考未來的產業發展。

上文節錄自第209期《香港01》周報（2020年4月14日）《半世紀發展路跌宕起伏 三小龍藉轉型製造出路》。

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