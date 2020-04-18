【新冠肺炎】加拿大看護集體走佬　安老院31長者乏人照料最終慘死

加拿大魁北克省蒙特利爾（Montreal）一間安老院的看護疑似害怕感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而擅離職守，徒留無人照料和餵食的長者在機構內等死。這間安老院在短短幾周內就有31名長者死亡，當中5人生前證實感染。魁北克省長勒戈（François Legault）4月11日表示，他相信這間安老院的管理可能存在重大過失。

事件發生在一間名為Residence Herron的安老院，這間安老院位於蒙特利爾杜魯多國際機場（Montréal–Trudeau International Airport）附近的多爾瓦勒（Dorval）。

勒戈在魁北克市召開記者會的時候稱，這間安老院只剩下2名看護照顧130名長者。勒戈表示，他當天原本應該是放假的，不過他覺得這個案件實在離譜，於是決定就此發表講話。他還指出，政府已就此事展開調查。

院舍內其中一名院友平內爾（Stanley Pinnell）4月8日在這安老機構過世，終年86歲。他的女兒戴維斯（Moira Davis）向法國媒體表示：「我因他的保健需求（被忽視）而感覺想吐。他可能是他們當中其中一位、在臨終前數天被留在床上的人。」

加拿大已有超過1,250宗死亡案例，其中安老機構的病例則占全國總數的一半。這間安老院的31名死者中，至少有5人死於新冠肺炎，死因裁判官仍在檢驗其他人的死因。

新冠肺炎疫情在加拿大對醫療系統構成莫大壓力，更有安老院看護員傳因害怕染疫「逃跑」。圖為4月12日加拿大卑詩省一間醫院的保健員在運送病人，前方一名女孩在拉小提琴，為醫護人員打氣。（AP）

惡臭難忍 到處都是排泄物

戴維斯指出：「我敢肯定世上每個國家都有家庭經歷過類似的遭遇。這讓我很害怕，想到我已60歲，有一天可能也會在這類護理之家終老。」

救護人員獲報趕往救援，發現這些長者出現脫水現象，多日來無人餵食，奄奄一息躺在床上，有些人身上沾滿排泄物，其他人則已跌下床，還有2人氣絕多日竟無人察覺。

3月29日前往安老院支援的護理師穆爾（Loredana Mule）告訴加拿大廣播公司（CBC）：「我躲進自己車裏哭了20分鐘，這段經歷讓我非常挫折。這實在太不人道了。」穆爾表示，自己和另外2名護理員一起工作，努力餵食大約60名安養者。她還說，他們房內的惡臭足以殺死一匹馬，到處都是尿液和糞便。

想看各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：