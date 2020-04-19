【新冠肺炎・歐洲】部分國家跨過疫情高峰　過去1周陸續「鬆綁」

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，但部分國家疫情已逐漸受控，正逐步解封。繼中國後，歐洲各國亦在近日開始放寬封鎖措施，讓經濟活動展開。以下是一些國家目前的解封狀況。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月18日，意大利米蘭的街頭有人帶着口罩與寵物犬散步。（Reuters）

意大利

意大利是歐洲疫情最嚴重的國家，亦是歐洲中最早實施封鎖措施的國家。自14日起一些書店和兒童服飾店等獲准優先重啟營業，雖然政府未有特別說明為何要選擇這些店舖，僅稱「書本是疫情中的必需品」，因此解封。

不過地區政府可以決定甚麼時候才讓地方店舖解封，如拉齊奧區（Lazio）便稱為讓店舖更多時間準備，決定待20日才讓書店營業。

法國

法國把封鎖令延長4星期，但稱會自5月11日起陸續復課並放寬限制。餐廳須繼續關閉，所有大型活動亦會取消至7月中。

總統馬克龍（Emmanuel Macron）在4月13日的電視講話上表示，在5月11日起會進入「新的階段」。他表示雖然疫情已逐漸緩和，但仍未受到控制：「現在雖有希望但未到宣布勝利的時候。」

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+ 3 + 2

德國

德國自4月20日起會逐步解封，其中學校會在5月4日復課，部分商店亦將准許營業，不過商店須遵守社交疏離和進行消毒。

總理默克爾（Angela Merkel）在15日公布措施時表示，解封要做到慎重小心，警告市民要保持警惕，建議他們在公共場所戴口罩。德國南部巴伐利亞州州長曾表示，酒吧和餐廳的限制可能會在5月11日前取消。

西班牙

西班牙是歐洲疫情第二重的國家，當局雖然未說明解除封時間表，但已在較早時候讓部分行業如建築業復工。衛生部長伊利亞（Salvador Illa）4月13日表示，現在還不是調整警戒級別的時候，解封只能「非常有限」。

目前的封城令至26日結束，當局稱可以按情況延長限期。

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+ 4 + 3 + 2

奧地利

奧地利是歐洲第二個實施封鎖的國家，亦是最早宣布逐步解除限制的國家之一。奧地利在4月14日陸逐取消限制，部分小型商店在配合社交疏離的措施下，已重啟營業。

政府表示，目前的疫情曲線已經拉平，會計劃逐步放寬限制。

丹麥

丹麥未有解除商店經營的限制，但已訂立復課的時間表。幼稚園率先在15日重開，20日起小學亦將會復課，預料中學和高中將在5月10日復課。

教會目前亦已重開，但所有聚會和活動仍會繼續禁止，直至8月結束。