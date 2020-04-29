【新冠肺炎】女性重症較少　美國醫生試用雌激素治療男患者

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國紐約石溪大學（Stony Brook University）醫學院及加州洛杉磯錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）的研究人員最近表示，根據各國受感染個案的記錄，發現女性重症患者及死亡病例數目均較男性低很多，因此進行臨床試驗，嘗試利用雌激素（oestrogen）及黃體素（Progesterone）治療男性患者。

報道指出，自疫情大流行以來，世界各地病例記錄均顯示，男性較女性更容易成為重症患者，死亡率亦較高，例如在錫安山醫療中心的深切治療，有75%的重症患者為男性；另根據美國全國公共廣播電台（National Public Radio，NPR）的資料，紐約市男性的死亡人數大約是為女性的兩倍。

研究人員認為，雌激素與黃體素有助調節女性的免疫系統，有助女性能抵抗感染，石溪大學醫學院以110位出現重症症狀但仍未需要呼吸機的患者分成兩組進行測試；錫安山醫療中心則利用黃體素進行治療，測試40名病情屬輕度至中度感染的男患者，眾人同樣分成兩組進行對照。

石溪大學醫學院的納赫曼博士（Dr. Sharon Nachman）說，初步研究發現額外的雌激素有助清除人體內的病毒，並協助受損組織修復，「我們可能無法了解雌激素的運作原理，但是也許可看到對患者的治療效果。」

不過，約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的病毒學家克萊恩（Sabra Klein）對有關研究表示懷疑。她說，確診病例中有許多年長的女性較同齡的男性更容易康復，然而她們早就過了更年期，「因此，我不認為荷爾蒙是主因，遺傳或其他因素可能更重要。」

（綜合報道）