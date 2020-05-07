黑人抬棺舞二度爆紅　BBC記者重返加納訪問舞蹈團長：已沒單可接

非洲「加納抬棺舞」2017年因BBC Africa一篇報道揚名世界，2020年更因網友模仿和惡搞二度爆紅。BBC記者近日重返加納，請抬棺舞蹈團長艾圖（Benjamin Aidoo）暢談在網路走紅的滋味和近況。

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在新冠肺炎延燒期間，網友利用抬棺舞大作迷因（meme）梗圖，用來開玩笑和警告民眾的危險行為。最近就連艾圖自己都插一腳，發圖要大家安分「留在家中，否則就與我共舞」，他也在自己的IG上傳不少各地網友模仿抬棺舞的創作。

We watch these guys flow across our feeds daily in meme form — but here are the actual Ghana Coffin Dancers — and they’ve made a video to thank doctors... but also warned "Stay at home OR dance with us."



I’m SO here for this.🌎❤️pic.twitter.com/6E7843PneA — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 6, 2020

艾圖告訴BBC記者，有人打電話跟他說，抬棺舞的影片被大量用到網路和社群媒體上，幾乎無處不在，讓他非常感謝，也說影片給他很大幫助，為他帶來一飛沖天的知名度，好多人想見他一面，也有人打電話想約訪。

艾圖也指疫情讓生意下滑、陷入停滯，現在沒單可接，因此感到很傷心。他透露，等疫情過去，就準備帶着團隊環遊世界，宣揚抬棺舞的意義，讓大家知道他們如何尊重往生者。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】