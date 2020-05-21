南極國王企鵝「盛產」笑氣　丹麥研究人員意外「high爆」

提起「笑氣」，大家或者在牙科診所內聽過這個名字，有時牙醫會讓病人吸入笑氣，令他們可以在較為放鬆的情況下接受治療。有丹麥研究人員到南極考察企鵝的生態情況時，卻在自然環境內吸入笑氣，原來這是與企鵝的飲食習慣有關。

丹麥哥本哈根大學的研究團隊在5月14日公布一份報告，內容提到他們到位於南極及南美洲之間的南佐治亞島（South Georgia）考察國王企鵝（king penguin）的棲息地，研究人員在充滿企鵝排泄物的環境數小時後，其中一人突然陷入亢奮狀態，另一人則感到不適和出現頭痛。

國王企鵝的飲食習慣與製造「笑氣」有非常密切的關係。（Getty Images）

率領研究的埃爾伯林教授（Bo Elberling）指，他們發現國王企鵝棲息地充滿一氧化二氮（nitrous oxide，即笑氣），其濃度比已施肥的農地高近百倍。他表示，笑氣並非從企鵝直接產生，卻與牠們的捕食習慣有關。企鵝的主要食糧是魚類和磷蝦，這些食物都充滿氮，並透過排泄物排到地面，土壤上的細菌再將氮轉化為一氧化二氮。

笑氣是溫室氣體，對環境的污染比二氧化碳多300倍，不過埃爾伯林認為，與人類活動的排放量相比，國王企鵝所排放的笑氣對地球的影響接近微乎其微。他亦指，這次研究為企鵝如何影響周圍環境帶來新發現，牠們的棲身地亦逐漸擴大，因此不排除笑氣可能會繼續增加。