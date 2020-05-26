特朗普引以為傲的醫療船為何最終成了笑柄？

本文作者：《鳳凰衛視》駐華府記者，王冰汝。 文章原標題：特朗普引以為傲的美國醫院船最後成了笑柄？原來救人並非使命！ 首刊於微信公眾號「冰汝看美國」

大家還記得特朗普拍的愛國主義大片嗎？新冠疫情爆發以來，特朗普第一次走出白宮，為的就是給美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）送行。

美國海軍有世界上最大的兩艘醫療船：「安慰號」和「仁慈號」（USNS Mercy）。分別配備1,000張床位，12個手術室，還有深切治療部，最多時配有約1,200名醫護人員。仁慈號醫療船排水量近7萬噸， 船上設有直升機平台，各種現代化醫療設施一應俱全。

然而，在「安慰號」停靠紐約的31天裏，她一共只收治了182位患者，其中新冠病人佔7成。在仁慈號停靠洛杉磯的接近兩個月裏，她一共只收治了77位非新冠患者，但是船上有7位船員在停靠洛杉磯期間感染了新冠，導致上百位船員被隔離。

「安慰號」不救治新冠病人引發公憤

「安慰號」於3月30抵達紐約，4月30日離開紐約，停留了足足一個月。當時紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）寫了一封歡迎信：把「安慰號」部署到紐約是非同尋常，又必不可少的一步，這將確保紐約州有能力應對大量的新冠病人。

紐約州醫院有5萬張床位，3000張深切治療病床。「安慰號」的1,000張床位，12個手術室，可以在一定程度上減輕紐約醫院的負擔。把「安慰號」派去紐約的目的，理論上是接收1,000位非新冠患者，為紐約的醫院釋放出1,000張床位，留給新冠病人。

然而，「安慰號」在第一天，只接收了20位病人。接下來的幾天，收治的病人也寥寥無幾，於是這波操作引發了公憤。當時，紐約的各大醫院已經人滿為患，為了收治更多病人，醫院不得不把大廳，會議室等場所改建為病房。有的病人等不到呼吸機，就在醫院的走廊病逝。缺乏防護服和口罩的醫生和護士不得一次次使用同樣的裝備。

而當時，紐約的非新冠患者已經越來越少，因為大量民眾都居家隔離。車禍，槍擊案，交通事故都大幅下降。在這種情況下，醫療船不接受新冠病人的話，就意味着它的存在毫無意義。

「安慰號」在紐約的一個月期間，停靠於曼哈頓港第90號碼頭。（Getty）

「安慰號」接受新冠患者困難重重

4月7日，特朗普在壓力之下接受了庫莫的請求，允許「安慰號」開始收治新冠病人。截至7日，「安慰號」一共只接收了50位病人。而與此同時，「安慰號」上的一位船員新冠確診。

醫療船本來並不適合處理傳染病，為了降低風險，「安慰號」把1,000個床位下降到500個。但即使這樣，也沒有滿員。其中一個重要原因是紐約的「方艙醫院」賈維茨中心開始收治新冠患者。

「安慰號」作為海軍醫療船，對收治病人有非常嚴格的限制，在剛開始的時候，「安慰號」除了拒絕接受新冠病毒，而在其他病症中，有49種疾病的患者都不能上船。原因之一在於醫療船的設計本來就不適用於傳染病，其次醫療船上的醫生擅長治療年輕，健康的士兵，他們通常情況是遭受槍擊或者爆炸。而新冠患者普遍年齡偏大。一旦新冠患者登上醫療船，病毒很可能會迅速蔓延。

紐約最大的醫院系統Northwell Health負責人道林（Michael Dowling）直言不諱的說：醫療船簡直就是個笑話！嚴格的軍事規定和官僚體制障礙了太多患者被醫療船收治。不僅如此，救護車也不能直接把病人運送至「安慰號」，而是需要先送到一個指定的當地醫院對病人進行非常耗時的評估，還要檢測病人是否患有新冠，最終才能確定病人是否能夠上醫療船。

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「安慰號」被紐約「請走了」

道林指出，如果「安慰號」來紐約卻不接受新冠病人，不來幫助需要幫助的人，那來紐約還有什麼意義？

4月7號，「安慰號」抵達紐約第8天，美國海軍宣布「安慰號」將開始接受最嚴重的新冠病例。但就在第二天，「安慰號」的一名船員新冠確診後，另外還有船上收治的5名「非新冠患者」被確認感染新冠。

4月21日，庫莫告訴特朗普，雖然有「安慰號」在紐約防止紐約醫院不堪重負是很好的，但是紐約不再需要「安慰號」了。「安慰號」確實給了紐約安慰，但是紐約真的不需要它了，如果其他城市需要，他們應該接收「安慰號」。然而結束紐約的任務後，並沒有任何城市申請需要「安慰號」的幫助，於是她又回到了自己的母港，維珍尼亞的諾福克海軍基地。

4月30號，「安慰號」離開紐約的時候，紐約新冠死亡人數已經超過1.8萬人。在「安慰號」實際營業的三個多星期時間裏，一共治療了182名患者。

火車撞醫療船，這裏並非荷里活

如果說「安慰號」前往紐約是一場「烏龍」，那與「安慰號」相比，被派往洛杉磯的「仁慈號」就是一場鬧劇！

新冠疫情期間，「仁慈號」從聖地亞哥母港前往洛杉磯救援，船上有800位醫務人員。她在3月27日抵達洛杉磯，5月16日離開，期間只收治了77位「非新冠患者」，感染了7位自己的船員，130人被要求下船隔離。

#Justice Los Angeles,CA USNS #Mercy

Train Operator At Port Of Los Angeles CHARGED With Derailing Locomotive Near U.S. Navy’s Hospital Ship Mercy



🔥[alleged] INTENTIONAL train wrecking

⚖️ Eduardo Moreno, 44, San Pedro

⛈️ IN CUSTODY



CDCA CHP FBI@POTUS https://t.co/eYhUg29mm9 pic.twitter.com/OeVjPIhQHd — ✖️AnonCassi ⭐️ ⭐️ ⭐️ (@AnonCassi) April 2, 2020

而就在「仁慈號」剛抵達洛杉磯時，還發生了一場重大事故。3月31日下午，44歲的一位火車工程師莫雷諾（Eduardo Moreno）駕駛火車頭全速衝過鐵軌終點，脫軌的火車頭在撞毀多道障礙物，最後停在離「仁慈號」不到230米的地方。幸運的是「仁慈號」沒有受到任何損傷，也沒有人員傷亡。

莫雷諾在企圖逃離現場時被目擊的加州高速公路巡警抓獲，隨後被交給洛杉磯港警方。莫雷諾懷疑「仁慈號」抵達洛杉磯港另有隱情，他認為這是美國政府的一場陰謀。他還對美國執法人員承認他的所作所為意在引起媒體和民眾的注意。

對於仁慈號的表現，美國海軍倒是自我感覺良好。一份海軍的聲明介紹說，「仁慈號」在洛杉磯停靠期間進行的治療涉及了普通外科，整形外科，介入放射，探查行剖腹手術和皮膚移植等等。在「仁慈號」離開的時候，她仍然留下了至少40位醫務人員，繼續幫助洛杉磯當地的醫院提供救援。

仁慈號所屬的第21美軍驅逐艦中隊指揮官科比安（Dan Cobian）「倍感驕傲」地表示，「仁慈號」安全地執行了任務，除了支持洛杉磯的醫院，還向當地的護理機構提供了支持，並且派遣了「仁慈號」人員前往紐約支援「安慰號」。「仁慈號」的官兵響應了號召，向國家和世界展示了美國海軍在這場大流行病中提供援助的能力。

3月27日，加州州長紐森（Gavin Newsom，中）在洛杉磯港發表演講，慶賀「仁慈號」的抵達，表示這將為南加州的醫療體系分擔就醫壓力。（Getty）

美國醫療船空有其外？

前美國海軍軍官托馬斯（Thomas King）顯然不同意科比安的「自吹自擂」，托馬斯指出，「安慰號」被派去紐約的時候，其實對自己的使命一無所知。換句話說，只是為騷而騷。一直以來，「安慰號」和「仁慈號」都是美國在全球展示善意的工具。而這一次去紐約援助新冠疫情，在醫療任務上「安慰號」顯然準備不夠充分，但是在PR公關任務上，倒是做好了全套準備：鋪天蓋地的媒體報道，特朗普親自歡送，抵達紐約的震撼畫面等等。

托馬斯稱，美軍似乎忘記了「安慰號」的任務是應對危機，而不是「公關」。在「安慰號」抵達紐約前，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說：「安慰號」進入紐約港口是多麼振奮人心，這艘船的到來不僅能夠幫助緩解疫情，還能夠提高紐約人的士氣。

其實在3月18日，「安慰號」離開紐約前10天，五角大樓當時的口徑是，「安慰號」需要好幾周的時間進行維修。最後卻不得不勉強為之。這也不是「安慰號」第一次「作秀」，2017年波多黎各遭受颶風瑪利亞重創後，「安慰號」在當地每天治療的患者不到6人。

在2018年美國海軍其實申請讓兩艘醫療船退役一艘，因為維修費太貴，但遭到了美國國會拒絕。因為國會考慮的不是美國軍費問題，而是船上1,200名船員的就業問題。

自1987年開始服役的25年裏，「安慰號」母港一直為馬里蘭州巴爾的摩市。2013年為了便於物資調動，其母港遷至維珍尼亞州諾福克港。（Getty）

醫療船展示美國軟實力

「安慰號」長894英尺，1980年代由超級油輪改造而成。最初被設想為水上作戰醫院。冷戰結束後，「安慰號」也曾參加過海灣戰爭，伊拉克戰爭，但是在2003年以後，作為美國軟實力的體現，主要任務是在全球展開人道主義援助。

美國海軍稱，自2001年以來，「安慰號」和「仁慈號」治療了55萬名患者。2001年911事件後，「安慰號」立即趕往紐約，時刻待命，但它並沒有救治任何傷患，而是為救援人員提供熱食，淋浴，寢室等。2005年卡特里娜颶風後，「安慰號」前往墨西哥灣，治療了1258名密蘇里州的受災民眾。2019年「安慰號」在哥倫比亞海岸附近停靠，為逃離委內瑞拉的人提供醫療服務。

仁慈號從1986年開始服役，也曾參與過波斯灣戰爭，南太平洋人道救援任務，還在2004年印度洋大地震時支援南亞地區。2014年筆者在夏威夷報道「環太平洋軍事演習」時曾登上「仁慈號」採訪。當年，美國首次派醫療船參加環太演習。美軍邀請了來自全世界各地的記者報道這次軍事演習。在登上「仁慈號」後，「仁慈號」的工作人員，包括軍事長都耐心地帶着記者們參觀，從接待室，到問診室，到手術室，到深切治療部。他們還用各種模型向我們展示整個醫療的過程。

除了醫療船的完善設施給我留下了深刻印象以外，還有一個小細節令我至今難忘。參觀完「仁慈號」以後，記者們被邀請在「仁慈號」甲板集體合影留念。這是我在報道美軍的活動中，第一次被美方主動要求：來影張相吧！（通常軍事基地不允許拍照），並且照片5分鐘就沖印出來，發給記者們人手一份，作為留念。「仁慈號」的公關水平，着實令人佩服。