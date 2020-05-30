疫情下文化同樣陷危機　全球8.5萬博物館曾停運　近13%或永遠關閉

近期聯合國教科文組織（UNESCO）和國際博物館協會（ICOM）的兩項研究證實，全球博物館受到了新冠肺炎疫情的嚴重衝擊。疫情期間，8.5萬家博物館曾閉館，佔到全球博物館總數的近90%。此外，在非洲和小島嶼發展中國家，只有5%的博物館有能力向其受眾提供在線內容，其他博物館幾乎呈現完全停擺的狀態。而全球近13%的博物館可能永久關閉。

國際博物館協會的研究指出，參觀流量減少將導致博物館收入下降，與博物館相關的運轉、影響力以及就業也或將受到嚴重影響。教科文組織（UNESCO）總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）表示：「博物館在社會復原力中起著基礎性作用。我們必須幫助他們應付這場危機。這場疫情還提醒我們，全球半數人口還未能透過網路來獲取知識，我們必須努力促進所有人的文化獲取，尤其是最弱勢和孤立的群體。」

國際博物館協會（ICOM）主席蘇埃阿克索伊（Suay Aksoy）也表示：「博物館行業的生存離不開公共和私營部門的經濟支援，我們必須籌措緊急救援資金，並出台相關政策，以保護非長期合約的專業人員和個體經營者。」各國在給教科文組織的回應中列舉的優先事項包括能力建設、博物館工作人員的社會保障、館藏的盤存、在線內容的開發、技術援助和實驗室的設施配備等，所有這些都需要調動相關資源。

根據聯合國教科文組織的研究，全世界的博物館數量自2012年以來已增長了近60%，達到約9.5萬家。這一增長說明該部門在過去十年間在國家文化政策中佔據了重要地位。但是研究也發現了巨大的地區差距，非洲和小島嶼發展中國家博物館總數僅佔全球的1.5%。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：疫情衝擊全球近13％的博物館可能永久關閉】