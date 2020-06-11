免成種族歧視幫兇？　亞馬遜暫停讓美國警察用其人臉辨識系統一年

亞馬遜（Amazon）10日表示，將暫停讓警察使用其人臉辨識系統Rekognition一年，顯示外界愈來愈擔心該技術會對非裔美國人造成不公平待遇。

亞馬遜未在簡短的部落客文章中解釋此變化原因，但此舉是在全美抗議種族主義和警察執法不公之際進行。亞馬遜的人臉辨識技術曾因在辨認有色人種時發生誤測問題而遭批評。

亞馬遜在部落格文章中表示，希望暫停其Rekognition的服務，能給國會充分時間制定適當規則，解決其引發的道德問題。

不止能辨識人類身份 點圖了解Rekognition的龐大功能：

+ 12 + 11 + 10

暫停使用人臉辨識系統對亞馬遜來說是個驚人變化，亞馬遜是執法部門人臉辨識系統的主要供應商。與其他大型科技公司相比，亞馬遜一直以來皆拒絕遵循外界要求放緩其部署速度的聲浪。亞馬遜曾表示他們的技術準確無誤，是研究人員未正確使用。

亞馬遜之前提供警方使用人臉辨識系統Rekognition時，美國公民自由聯盟（ACLU）利用國會議員照片與2.5萬名罪犯相比對，結果有28名議員被辨識為犯罪者，有色人種的錯誤率又更高。

此前兩天， IBM宣布將停止銷售人臉辨識產品，並反對將此一技術用於大規模監視和成為種族歧視幫兇。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 點擊放大了解事情經過：

+ 7 + 6 + 5

【相關圖輯】戴口罩下透過Face ID解鎖iPhone手機方法：

如仍未能成功透過Face ID解鎖，可以試試停用Face ID，步驟如下：

+ 4 + 3 + 2

毋須解鎖 Face ID 照樣回覆 WhatsApp 及訊息方法（按圖放大）↓↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

美警暴事件推動改革 佛洛伊德兄弟到國會感性作證

圖輯／來看美式民主 華府圍籬大展

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】