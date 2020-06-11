無懼疫情影響　香港成緬甸最大外資來源地

根據緬甸投資及公司局（DICA）的最新一季數據顯示，香港成為緬甸本財政年度的第一大外資來源。疫情之下，港商在緬甸的業務難免受到一定影響。不過，緬甸香港總商會的問卷調查亦顯示，大多數港商無意因為這幾個月的疫情，而大幅改變現時在緬甸的投資戰略。

緬甸仰光，民眾在商店選購口罩。（Getty Images）

去年十月至今年四月，香港資金對緬甸國內的承諾投資金額達13億美元，佔緬甸投資及公司局58億美元的年度目標23%。緬甸本財年的香港投資主要由地產、電力及成衣製造帶動。

緬甸香港總商會主席、勝道集團首席發展總監及高級執行董事關治平稱，其集團將開發新項目，並正擴展地產以外的業務。他提到，勝道集團在仰光的首個旗艦項目The Central獲得不少獎項，深受緬甸本土及外派人員歡迎。他們亦準備在這季度啟動第二個大型綜合項目，以及增加公司土地儲備。

在香港上市的電力投資營運商偉能集團亦是緬甸的主要投資者。最近，偉能集團正與中國技術進出口集團有限公司合作，共同建設緬甸首個液化天然氣發電項目。首席戰略官李小明說：「我們在2015年以靈活發電方案進入緬甸市場，這些年來目睹緬甸在法律和監管制度取得令人鼓舞的進步。緬甸市場對我們的長遠發展甚為重要。我們很樂意繼續投資緬甸，尤其是能源方面。」

至於成衣製造業，i-Land工業城總裁譚志華提到，近年有不少內地及香港的成衣製造業投資者來緬甸設廠。他說：

我們的客戶有八成以上來自勞工密集的成衣製造業，並在近年陸續有漂染廠、注塑及電子裝配等各行各業進駐。我們的工業城亦要擴充以迎接商業和住宅等其他需求。

香港貿易發展局泰國及南亞代表周祐生提到：「香港貿發局觀察到產業遷移的需求旺盛，我們正計劃帶領成衣及鞋履考察團前往緬甸，視乎疫情及出入境限制的實際情況。」

在緬甸皎漂，當地女工在碼頭勞動。（新華社）

對緬甸前景具信心

根據官方數據，緬甸至今錄得二百多宗新冠肺炎確診個案，六人死亡，防疫工作似乎相當理想。因應疫情，緬甸政府採取各種管制措施，包括暫停外國商業航班起降，停止核發所有外國公民的簽證。仰光、曼德勒等地區在四月起實施宵禁，民眾每天晚上10時至翌日早上4時禁止外出。

緬甸香港總商會在五月份對64名會員發放問卷，調查疫情對會員公司的影響，研究商會及政府可以如何支援企業。問卷得到超過半數會員回答。

雖然受疫情及相關措施影響，全數受訪者在緬甸的業務仍然營業。半數受訪者營業額下跌，平均幅度為47%。15%表示其營業額沒受影響，另外35%的營業額更錄得增長。

47%的受訪者支持政府放寛限制措施，而27%不支持放寛。至於具體措施，建議包括降低21日強制集中隔離措施、分階段開放旅遊、在一定預防措施下容許商業重開。受訪會員亦希望政府能退稅或暫緩繳稅、簡化出入口程序、暫緩償還貸款或取得政府貸款擔保以支持業務。

在緬甸仰光，戴口罩的民眾在佛寺參拜。（Getty Images）

77%受訪者打算在未來十二個月維持緬甸的經營規模，21%更打算擴張，原因包括看中疫情後的經濟復甦及對緬甸的潛力具信心。只有3%的受訪者打算減少規模。而能令其回心轉意的因素則是降低利得及個人所得稅。

緬甸香港總商會主席關治平表示：「調查結果與我們預期相符。商會將繼續努力，協助香港企業投資緬甸。」