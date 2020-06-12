【新聞教室】美國報復制裁的國際刑事法院　受多方夾擊不止特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump）6月11日簽署行政命令，授權經濟制裁多名國際刑事法院（International Criminal Court）官員。事實上，這場「特朗普vs國際刑事法院」的戲碼持續多時，國際刑事法院因調查在阿富汗出現的戰爭罪行，當中涉及美軍，引來白宮大加反擊。而在美國之外，國際刑事法院近年也受成員國的「退會潮」所苦惱。

國際刑事法院在2002年成立，總部位於荷蘭海牙（ICC網站）

什麼是國際刑事法院？

2002年設立的國際刑事法院為聯合國常設機構，總部位於荷蘭海牙，法院當初根據《國際刑事法院羅馬規約》成立，有120多個國家及地區加入，但美國、中國、俄羅斯都不是會員國。

聯合國本來已有國際法院（International Court of Justice），但主要處理國家之間的爭端，至於國際刑事法院則是專門處理由個人犯下的最嚴重罪行，包括滅絕種族罪、危害人類罪、侵略罪和戰爭罪，例如在戰爭中出現的強姦、性奴役、強迫賣淫等性暴力罪行，可列為危害人類罪。

其實多年以來，外界對國際刑事法院的批評也不少，主要是指它屬「無牙老虎」，雖然有獨立調查權，但該組織沒有警務人員，要拘捕任何目標人物需要規約國的執法部門代勞，把疑犯引渡至荷蘭海牙的法庭。

2018年9月，時任美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）大力批評國際刑事法院，又稱美國會盡力保護公民（Getty）

為何美國要制裁國際刑事法院？

事件源於國際刑事法院調查2003至2014年在阿富汗戰爭時期出現的罪行，當中除了牽涉塔利班（Taliban）涉嫌大屠殺平民外，阿富汗政府、美軍和中情局（CIA）人員也捲入其中，被指控涉嫌虐待囚犯等，牽涉戰爭罪等指控。

早在2018年9月，白宮便對此大表反對，時任美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）已批評國際刑事法院是「非法」，又稱美國會盡力保護公民，美方威脅制裁國際刑事法院。

國際刑事法院內的下級法院，曾經在2019年4月阻止調查，該法院當時裁決指成功率很低且不符合司法利益。直至2020年3月，國際刑事法院內的上訴法庭決定推翻下級法院的判決，指出下級法院對規則有誤解，錯誤地阻止檢方尋求真相的職能，此意味國際刑事法院正式裁定，檢察官可以對涉嫌在阿富汗出現的戰爭罪行展開調查，此固然並不是美國歡迎的結果，也成為這次美方想制裁國際刑事法院官員的動機。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2018年宣布讓菲律賓退出國際刑事法院，並在2019年3月生效（Getty）

國際刑事法院面對的其他危機

國際刑事法院要展開調查，不受涉事國家歡迎，一邊面對美方的制裁威脅，另一邊也面對會員國排隊退出的危機，例如是菲律賓。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）自2016年上台後，鐵腕對付毒販，但導致數以千人死於執法行動，此也引來人權爭議，國際刑事法院2018年初開始就此展開初步調查，結果同樣惹起菲律賓不滿，立即宣布「退會」，並在2019年3月正式生效。至於法院則表示，就算成員國退出，已展開的調查會繼續。

俄羅斯也早在2016年退出國際刑事法院，原因是對國際刑事法院一份關於克里米亞問題的報告不滿。此外，非洲多個國家更是批評法院針對非洲，相繼威脅退出。