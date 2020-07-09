英國研究：父母教育程度和親子關係能影響子女數學水平

一份近期發布的英國報告指出，跟父母擁有良好關係或父母學歷比較高的兒童，11歲時會比同儕在數學方面更出色。而在所有因素當中，父母教育水準所佔的重要性最大，主導此研究的學者認為這個新發現有助於英國的「數學危機」。

據《Daily Mail》報道，實驗當中，科學家要求父母和孩子共同合作畫一棟房子，且規定小孩只能畫橫線，父母只能畫直線，因此需要雙方良好配合下才能達到目標。兒童跟父母之間的和諧度分為1-5的等級，第一級代表雙方在互動時沒有察覺任何負面感情、整個過程都非常順利，第五級代表兒童跟父母互動的時候產生許多爭議，且沒有任何正能量的傳遞。

學者丹尼爾艾凡斯（Danielle Evans）表示：「能明顯看出來，好的結果都跟信任、互相聆聽、提供有助益的討論等正面感情有極大關聯。」

【相關圖輯】11歲女生考名校被拒 測試才知智商高過愛因斯坦（點圖了解更多）：

+ 7 + 6 + 5

但這些學者也同意，跟父母的親密度不是最重要的因素，還需要考量到父母所受的教育。艾凡斯表示，受過更高等教育的父母能以多種方式提高孩子的數學水平，其中之一是透過基因。例如，父母可能給予孩子耐心或學習動力，或提供啟發孩子思考的環境。

研究結果並指出，5成的英國成年人數學水準尚不及6歲小孩，只有22%成年人的數學水準等同16歲青年。一般而言，數學過於貧乏很難在社會立足且收入微薄，並會影響到他們孩子未來在數學方面的發展，艾凡斯認為應該在這問題上做更多的研究。

【相關圖輯】49%小學低年級學生能解開的規律推理IQ題 「？」內應該填什麼？（點圖開始挑戰）：

+ 7 + 6 + 5

【相關圖輯】3小時賣過千雞腳 成都地攤天才靠這神操作KO同街4對手（點圖放大瀏覽）：

+ 18 + 17 + 16

延伸閱讀：

以為是乳糖不耐症 出生6個月嬰兒檢出罕見癌症不治離世

超過估價千倍！2冊「永樂大典」手抄本2.7億台幣拍出

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】