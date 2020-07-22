BNO擴權｜港人藉新簽證赴英居留後　權益與英國公民有多少分別？

英國7月22日公布英國國民（海外）護照（BNO）擴權方案的詳情，再次引來港人關注。在這個新計劃下BNO港人赴英居留，究竟他們與英國公民（British Citizen）所享的權益還有多大差別？簡單而言，BNO港人在當地同樣可以投票、可投考公務員、使用公立醫療服務、子女可入讀公立學校等，至於較明顯差別則是要繳付「健康稅」及不可領取公共福利。

圖為英國首相約翰遜（Boris Johnson）5月11日現身唐寧街10號，他在7月1日正式宣布會向BNO持有人提供成為英國公民途徑（Getty）

選舉權：可以投票

BNO港人在當地可以有投票權。英國選舉承認BNO護照，持有人只要在英國合法居住約半年（目前BNO持有人免簽證入境英國不視作居住）後，將合資格成為選民，在選舉中投票。

英國公民與此一致，同樣是在國內合法居住半年後可登記做選民。

醫療：可使用公立醫療

持有BNO港人到英國居留後可以使用國民保健計劃（NHS）公立醫療服務，同時他們在當地要繳交健康稅（Immigration Health Surcharge，簡稱IHS），自2020年10月起，「健康稅」的成人費用將為每年624英鎊（約6100港元），18歲以下則是每年470英鎊（約4600港元）。若BNO港人成功申請定居後（即最快5年後），則無需再付健康稅。

至於英國公民則可不用繳交健康稅而享用NHS醫療服務。

申請新簽證「Hong Kong BN(O) Visa」需符合六大條件 :

+ 6 + 5 + 4

教育：子女可就讀公立學校

英國政府的文件表明，與BNO持有人赴英的子女可以入讀當地公立學校（have access to public education）。英國的公立中小學為免費教育，較私立學校便宜得多。但要留意在讀大學方面，英國分為「本地生學費」與「國際生學費」，本地生費用便宜得多，但要求在入學前先符合以非學生身份住滿3年的條件，故此相信有不少人要繳交國際生學費。

至於英國公民在當地大學讀書，同樣需在入學前先符合住滿3年條件，才能用本地生學費入讀大學。

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+ 11 + 10 + 9

投考公務員：可申請大部分職位

持有BNO者可以在英國投考公務員，但要留意的是，英國公務員制度有部分保留職位（reserved post）要求申請者是英國公民及住滿一定年期，意味不是全部職位可以投考。BNO持有人在英國同樣可以參軍。

英國公民可以投考公務員，部分保留職位（reserved post）會要求申請人符合住滿一定年期要求。

圖為英國內政大臣彭黛玲2020年6月在社交網站上傳的圖片（FB@pritipatelmp）

領取福利：不可

BNO港人在取得英國定居權之前不可領取公共資金（Public Funds），即指大部分的英國福利，包括統一福利救濟金（Universal Credit）、住屋補貼等，「Public Funds」詳情可見英國政府列表。此可視為與英國公民的明顯不同。

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）在6月中致函首相約翰遜（Boris Johnson）的信件之中提到，這次給港人新途徑的條件與其他移民途徑一樣，在定居前不可依賴公共資金，她提到在現行環境下，（領取福利）有可能會為當地部門及多個部門的政策帶來顯著影響。

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