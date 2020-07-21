環保少女通貝里獲頒人道獎　百萬歐元獎金捐環保團體

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）7月20日獲得葡萄牙「古爾本基人道獎」（Gulbenkian Prize for Humanity）後，隨即承諾將百萬歐元獎金捐給環保團體。以應對氣候變化和保護自然。

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

通貝里在136位侯選人中脫穎而出，獲頒「古爾本基人道獎」以表彰她帶動年輕世代為阻止氣候變化所作出努力。

她獲獎後在社交媒體發布影片指出，希望該獎項能有助她在世界上做得更好。她形容這筆錢數目之大，超乎她所能想像。

她會將獎金透過自己的基金會運作，全額捐出予不同組織，讓他們協助在氣候與生態危機下首當其衝的民眾。

她將捐出第一筆10萬歐元予由「巴西周五為未來而戰」（Fridays For Future Brazil）所領導的「SOS Amazonia」運動，以協助亞馬遜地區對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情；另一筆10萬歐元就會捐給「停止生態滅絕基金會」( Stop Ecocide Foundation)，以支持他們尋求把生態滅絕列為國際犯罪行為的努力。