【泰國示威】「哈姆太郎」成抗爭主題曲　示威者邊唱邊圍圈跑

在香港，「Pepe青蛙」及「連豬」兩隻卡通人物是示威宣傳的常客；在泰國反政府示威中，他們的示威象徵竟是日本動畫角色「哈姆太郎」。

「和我高飛，理想滿心哈姆共你……」泰國反政府示威數持續，7月26日的示威中，現場更響起《哈姆太郎》主題曲的改編，諷刺政府如倉鼠般以納稅人的金錢為食。

《哈姆太郎》主題曲不但是一代人的回憶，更在日本等地掀起「哈姆太郎跑圈舞」的文化。

泰國示威者改編這首動畫歌曲，將「最喜歡吃的是向日葵種子」歌詞改成「最喜歡吃的是人民稅金」，以及「解散國會」等，旋即成為風潮。

泰國「自由青年」（Free Youth）等組織7月26日發起集會，示威者無視防疫限制，在曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）集結，一邊唱起這首主題曲改編，一邊沿民主紀念碑繞圈跑。哈姆太郎標語及宣傳物品，在示威現場則隨處可見。

示威者堅持政府回應「三大訴求」，包括解散國會、修改憲法和停止恫嚇社運人士，並強調若政府無回應就會持續回到街頭。

19歲大學生傑西（Jessie）表示，走出來是認為現在需要改變，她坦言雖然感到害怕，但表達訴求對他們來說很重要。

有示威者就強調，這種惡搞示威方式背後的政治目標仍非常認真，「我們正在以不同的方式做事，希望有所改變。」

泰國民眾在最近數月對總理巴育（Prayuth Chan-ocha）的不滿有增無減。民眾不滿他在2014年發動軍事政變推翻民選政府，之後在2019年的大選中被指以不公平方式勝出，導致軍方及皇室精英大權在握。