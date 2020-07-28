日本文具新品「灰色筆記簿」掀搶購潮　同時以黑白兩色書寫顯魅力

日本知名文具品牌KOKUYO的產品向來令文具控們怦然心動，最新推出商品「灰色筆記本」於2020年6月25日開始於東京千駄谷的複合式空間「THINK OF THINGS」及KOKUYO官方網站上販賣，沒想到居然第一天就銷售一空，接下來即使補貨也供不應求，至今官網仍然缺貨中！究竟「灰色筆記本」造成瘋搶旋風的魅力是什麼呢？

黑色白色都適合書寫的「灰色筆記本」

在以「BEYOND BOUNDARIES」為題的2018年KOKUYO設計獎中獲得優秀賞的「灰色筆記本」，是以視覺的「境界」為主題的作品。利用黑白灰之間的明度對比轉換，可以充分展現光影之美，將筆記本的使用方式也提升到全新「境界」！

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使用灰色紙張製成筆記本，可同時在上面書寫黑色或白色的文字的這個點子，其實是利用人類的視覺難以同時閱讀與紙張顏色相比為暗色及亮色文字的特性。先以其中一種顏色書寫最重要的部分，並將相關的資訊以另一種顏色充分的註記，在閱讀時視覺會先自動注意到同一種顏色，而之後再切換成視角閱讀另一種顏色，可以簡單有效的過濾並分類資訊以突顯重點，也不會因為太多顏色而眼花撩亂失去焦點。

「灰色筆記本」尺寸也藏有玄機

「灰色筆記本」的大小與我們常見的固定尺寸稍有不同，配合現代人時常將筆記本與筆記型電腦放在一起使用的習慣，KOKUYO以A5為基準，並採用電腦熒幕常用的16:10比例，改造出KOKUYO獨有的筆記本尺寸！

「灰色筆記本」展開時全平面的設計使書寫更加流暢，不論是表格或是繪圖均可以充分利用版面，就如同電腦打開全熒幕一般。5mm方眼罫也更有利於輔助描繪線條，不管作為任何學科的筆記本都可輕鬆適用。

■ 商品名稱：白と黒で書くノート／灰色筆記本

■ 商品規格：H210 x W168mm、50頁、5mm方眼罫

■ 商品價格：900日圓(未稅)

打破我們以為筆記本就該是白紙的刻板印象，大膽採用灰色紙張作為筆記本內頁，黑色與白色就是最繽紛的點綴！喜歡簡潔清晰風格的你絕不能錯過的「灰色筆記本」，讓我們一起期待官網的補貨日吧！

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