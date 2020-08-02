特朗普封殺TikTok的背後　其實為了Facebook？

美國總統特朗普（Donald Trump）以國土安全為理由，示意要以行政手段，完全封殺抖音海外版TikTok。但圍繞着特朗普的目的，除了是為大選以外，還有與Facebook有關的陰謀論。

圖為7月7日，位於北京的抖音總公司字節跳動。（Reuters）

北京政府對中國企業的規定，成為外界擔憂所有中國軟件，包括TikTok的安全的原因。但與華為一樣，美國至今亦未能提出充分證據，證明TikTok威脅美國國家安全。

威脅Facebook安全

TikTok不一定威脅美國安全，卻在威脅Facebook的安全。Facebook是全球最大社交網絡平台，同時亦是臭名昭著的企業。Facebook會以「複製、獲取、擊殺」的方式消滅潛在對手。若無法複製就進行收購：Whatsapp、Instagram因此遭收歸旗下，Snapchat遭擊倒後無法再起。

Facebook消滅對手的經營手法被稱為「毀滅模式」，這一行為成為了7月29日美國國會聽證會上的重點。TikTok風靡全球，卻成功躲過Facebook攻擊，深受美國人歡迎。在Facebook急於抄襲TikTok推出短片應用程式Lasso時，卻發現已經太遲。

圖為7月29日，Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）正接受美國國會質詢。（Reuters）

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因此，特朗普封殺TikTok的行動，成為了陰謀論的一部分。特朗普與Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在11月吃了一頓晚飯後，有關兩人的傳聞不斷，Facebook被指容許極右及種族歧視的言論流傳，可能就是因與特朗普的晚飯而來。兩人背後的協議，或許會包括協助Facebook幹掉TikTok。

特朗普打壓言論自由

這只是陰謀論的一部分，朱克伯格辯解不處理仇恨言論與特朗普無關，並稱是基於言論自由。但特朗普封殺TikTok的行動，可被視為打壓言論自由。

TikTok的內容雖說不上高質素，充斥垃圾短片之餘還不時引起社會問題，但畢竟TikTok也是自由創作的一個地方。TikTok部分內容或是「挑戰」都是其他社交平台上所沒有的，TikTok亦因此成為一眾網紅生活的平台，包括一些以批評及諷刺特朗普成名的網紅們。

圖為TikTok埃及網紅Mowada al-Adham一段跳舞短片。Mowada al-Adham在7月27日被指「煽動放蕩」違反公德，被判囚兩年。（Getty）

特朗普封殺TikTok的真正目的，可能是多樣的，包括為了國家安全、為了政治、為了選票、也有部分可能與Facebook有關。共和黨經常批評Twitter或其他網絡平台過濾他們認為正確的言論，但他們卻是第一個站出來宣判TikTok死刑的人。