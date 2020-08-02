【新冠肺炎】美國研究發現幼童體內病毒　可較成年人多出百倍

美國一個研究團隊發現，年輕幼童在感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，或會較成年人更容易傳播病毒。這可能扭轉過往認為病毒對年輕人影響不大，及重啟校園的看法。

圖為7月25日，一隊紅字會人員為阿爾及利亞的移民家庭測量體溫。（Getty）

美國芝加哥安與羅伯特盧里兒童醫院（Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago）一個團隊，針對新冠肺炎進行年齡分組研究。研究團隊把145名患者分成3組，包括46名未滿5歲的幼童，進行鼻咽拭子採樣的測試。

研究發現未滿5歲幼童上呼吸道的病毒量，高於年紀較大的患者10至100倍。研究團隊指出，幼兒的行為習慣，加上學校或托兒所的密閉空間，令人擔心新冠病毒在這群體中可快速蔓延。

有關研究已刊登在最新一期的《美國醫學協會期刊》（JAMA Pediatrics）上。

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過往不少同類研究，都集中病毒傷害。病毒被指對年長一輩的老人有較大殺傷力，但在年輕患者卻較低。因此目此未有太多研究，分辨年輕患者的傳播能力。

韓國在7月16日公開了一份研究，指出10至19歲的患者傳播病毒能力，與成年患者相若。倘若研究屬實，連同美國的最新研究，或可扭轉過往認為病毒對年輕人的影響不大，以及政府機構對重啟校園的看法。