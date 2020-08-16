癲癇童被困羊圈吃糞渡日　全身瘦成皮包骨　親父繼母被捕

尼日利亞一位10歲癲癇症男童近期被人權組織發現，他被繼母拴在羊圈長達兩年，繼母沒有給他衣服和食物，男童長期以動物的食物殘渣和糞便為食，全身瘦成皮包骨，連走路都有困難。相較之下，他的父親、繼母、17個兄弟姊妹卻在屋內過着舒適的生活，目前男童的父親和繼母已被警方拘留，而他則是被送往醫院治療。

根據《太陽報》報道，吉布里爾（Jibil Aliyu）的母親在兩年前去世，他的繼母們將他和其他動物拴在一起，並拒絕提供他衣服、食物、醫療，曼尼傑加基金會（Manir Jega Foundation）救出男童時，他因為太過虛弱而難以行走，基金會負責人曼尼（Manir）表示：「這些人把他當作動物一樣虐待，導致他只能以動物的殘餘食物為食，甚至吃了糞便，直到他被一些人權組織人士救出，由於受到可怕邪惡的對待，他完全失去了理智，表現得完全像動物一樣」。

吉布里爾的哥哥表示吉布里爾有癲癇症，家人將他拴在外面的棚子下是為了防止他亂跑，並強調全家為了醫治吉布里爾已經把房子和汽車賣掉，而且只有白天會綁着他。不過曼尼表示：「吉布里爾遭遇的事情是高度野蠻和極端殘忍」，目前警方已將吉布里爾的父親和三位繼母逮捕，而吉布里爾則被送往醫院救治。

另外報導指出，尼日利亞和非洲等施行一夫多妻制的地區虐待兒女的情況相當常見，許多婦女因為嫉妒丈夫的孩子，將仇恨訴諸於家庭暴力上。

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