【白羅斯示威】盧卡申科的持槍視察騷　顯示對自身處境焦慮？

白羅斯（前稱白俄羅斯）的示威持續，在8月23日總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）前往視察示威。從發布的影片中可看見他一直手持突擊步槍，同時形容示威者就像一群老鼠。 外界把盧卡申科持槍的表現視為顯示強勢不饒人的象徵，但同時也顯示着盧卡申科對自身處境的焦慮。

圖為8月23日，白羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）手持AK-47，慰問守衛的衛兵。（AP）

從影片中，可見身穿避彈衣的盧卡申科，手持一把AK-47，從直升機上視察城市。在另一個片段，可見他持槍從直升機上走出，在武裝士兵和同樣穿上避彈衣和持槍的15歲兒子科利亞（Kolya Lukashenko）的陪同下，慰問正在守衛的衛兵及防暴警察。

其後盧卡申科返回總統府召開緊急安全會議，從新聞部發布的照片中，可見盧卡申科坐在他的新聞秘書和兒子的旁邊，但他仍然帶着步槍，放在桌子上。

這是一個很奇特的畫面，在國際場合上甚少看見一個領導人要在士兵的守衛下，要持槍走來走去，保護自己的安全。儘管有指他的槍其實未上子彈，但外露的防彈衣是真的：他在害怕示威者會襲擊？還是有人要暗殺他？

圖為8月23日，白羅斯新聞處發布的照片，白羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）與他的兒子科利亞（Kolya Lukashenko），及新聞秘書在會議室中。可見兩人的槍放在桌上。（AP）

懇求支持者讓他連任

自白羅斯的示威爆發以來，盧卡申科的言論等同把自己綑綁在國家身上。他出席支持者集會，聲言「平生第一次跪在地上」懇求支持者讓他連任，稱只要再舉行大選就要亡國，這等於說明只要他輸掉大選，白羅斯就要滅亡。

盧卡申科又認為鄰國大軍壓境，把國家的狀況形容成即將遭受西方入侵一樣。他並多次致電俄羅斯，要求普京（Vladimir Putin）給予支持，並確認兩國簽署的《集體安全條約》，俄羅斯會確保白羅斯的安全。

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事實上示威者至今未有真正進行破壞行為，未有佔領總統府及政府大樓的打算。而即使過去被防暴警察的毆打，部分示威者其後亦做出和解的動作，向維持秩序的警察給予擁吻。反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）要求的是展開談判，進行和平的權力過度。最少在表面上看，反政府示威者並非要求報復或鏟除盧卡申科，盧卡申科的人身安全從來未受威脅。

而盧卡申科卻以老鼠形容示威者，不斷塑造着外國勢力逼迫和威脅，指令在邊境集結部隊及演習。有如他在會議場合還不忘帶帶步槍，顯示他對自己身處的位置與權力有多麼的焦慮。