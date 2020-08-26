美副教授網絡授課得悉有武漢學生後稱「讓我戴上口罩」　校方調查

美國密蘇里大學（University of Missouri）一名副教授8月24日在網上向學生授課時，他得悉班中有一名學生來自武漢後，隨即笑稱「先讓我戴上口罩」。有人把對話片段上傳至Twitter後，事件引發爭議，也有網民上傳更完整片段，顯示該名副教授之後友善地詢問該名學生的適應情況。
密蘇里大學回應指，事件正處於調查階段，又指涉事副教授獲安排其他工作。
這次事件發生於副教授普爾（Joel Poor）8月24日與學生在網上授課的市場營銷課。期間他問道是否有學生來自美國以外地方，一名學生回應指自己來自武漢，普爾其後笑着說「武漢？那麼先讓我戴上口罩。」
一個名為「#StillConcerned」的Twitter帳戶上傳對話片段，並質疑普爾的言論涉及種族歧視與排外，要求大學解僱他。
@Mizzou, fire professor Joel Poor for his racist and xenophobic comments that he delivered to his Marketing 3000 class today. pic.twitter.com/GcKnV6drX7— #StillConcerned (@MIZ_ISC_2020) August 24, 2020
事件引發爭議後，也有網民上傳更完整的事發片段，顯示普爾對來自武漢的學生說「歡迎」，又詢問他是否在交通上遇到問題、是否可在夏季期間回家，又指自己有多一間房間可安排學生入住。有網民認為該名副教授的「先讓我戴上口罩」言論只是開玩笑，不應該獲得處罰。
🔻網民上傳的更完整片段🔻
Here is the full exchange between Joel Poor and the student from Wuhan.— T.J. Moe (@TJMoe28) August 25, 2020
The administration at my Alma mater has lost their minds. To be fired for this exchange is so mind boggling, it’s hard to even believe. Shameful, @Mizzou. pic.twitter.com/SDx9HP82wu
涉事副教授道歉
普爾24日寫信為自己的言論道歉，之後更有美國媒體報道，普爾遭解除教學職務。
密蘇里大學發言人巴錫（Christian Basi）回應指，對於有媒體報道指普爾教授已被辭退，這消息不正確，普爾仍受僱於校方，只是獲分派其他工作，校方正調查事件，也已將影片提交至民權及第9條辦公室（Office for Civil Rights and Title IX.）。
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