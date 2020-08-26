美副教授網絡授課得悉有武漢學生後稱「讓我戴上口罩」　校方調查

美國密蘇里大學（University of Missouri）一名副教授8月24日在網上向學生授課時，他得悉班中有一名學生來自武漢後，隨即笑稱「先讓我戴上口罩」。有人把對話片段上傳至Twitter後，事件引發爭議，也有網民上傳更完整片段，顯示該名副教授之後友善地詢問該名學生的適應情況。 密蘇里大學回應指，事件正處於調查階段，又指涉事副教授獲安排其他工作。

這次事件發生於副教授普爾（Joel Poor）8月24日與學生在網上授課的市場營銷課。期間他問道是否有學生來自美國以外地方，一名學生回應指自己來自武漢，普爾其後笑着說「武漢？那麼先讓我戴上口罩。」

一個名為「#StillConcerned」的Twitter帳戶上傳對話片段，並質疑普爾的言論涉及種族歧視與排外，要求大學解僱他。

@Mizzou, fire professor Joel Poor for his racist and xenophobic comments that he delivered to his Marketing 3000 class today. pic.twitter.com/GcKnV6drX7 — #StillConcerned (@MIZ_ISC_2020) August 24, 2020

事件引發爭議後，也有網民上傳更完整的事發片段，顯示普爾對來自武漢的學生說「歡迎」，又詢問他是否在交通上遇到問題、是否可在夏季期間回家，又指自己有多一間房間可安排學生入住。有網民認為該名副教授的「先讓我戴上口罩」言論只是開玩笑，不應該獲得處罰。

🔻網民上傳的更完整片段🔻

Here is the full exchange between Joel Poor and the student from Wuhan.



The administration at my Alma mater has lost their minds. To be fired for this exchange is so mind boggling, it’s hard to even believe. Shameful, @Mizzou. pic.twitter.com/SDx9HP82wu — T.J. Moe (@TJMoe28) August 25, 2020

涉事副教授道歉

普爾24日寫信為自己的言論道歉，之後更有美國媒體報道，普爾遭解除教學職務。

密蘇里大學發言人巴錫（Christian Basi）回應指，對於有媒體報道指普爾教授已被辭退，這消息不正確，普爾仍受僱於校方，只是獲分派其他工作，校方正調查事件，也已將影片提交至民權及第9條辦公室（Office for Civil Rights and Title IX.）。

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