英國爸爸重現《反斗奇兵》場景　讓胡迪巴斯光年齊歡送兒子開學

英國廣播公司（BBC）日前報道，當地一位爸爸唐納利（Sean Donnelly）重現彼思動畫《反斗奇兵》場景，將劇中大明星巴斯光年、胡迪、薯蛋頭先生、彈弓狗、三眼仔們等公仔，放在家門口向第一天上學的4歲兒子告別。

《反斗奇兵》角色歡送小孩上學：

唐納利說，兒子是《反斗奇兵》鐵粉，所以派出兒子最喜歡的玩具，在他的大日子為他加油打氣。唐納利引用《反斗奇兵》第三集，有一幕主角安迪離家返校，玩具們在門口一字排開的畫面，拍攝出兒子跟玩具相視而笑、揮手的照片，上載網上兩天即有破三萬人次點閱及分享。

唐納利主業是卡車司機，閒暇時喜歡攝影。他表示，自己很喜歡創造讓人感同身受的畫面，就像這次的《反斗奇兵》作品，他拍攝時將玩具擺放在室內陰影處，孩子則安排在室外光明處，希望呈現「孩子的未來一片光明。」他提到，「很多人說他們看到我的作品都哭了。如果有小孩的人，更能理解這種感覺。」

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唐納利認為，今年九月前英國孩童經歷五個月的居家隔離，身心都很煎熬。唐納利兒子之前也都是跟媽媽困在家，現在要突破舒適圈，需要適應一段時間。但是，唐納利慶幸，有兒子最愛的玩具們助陣，「目前還蠻喜歡上學的。」

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