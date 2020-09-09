世上最貴的1蚊　預計拍賣逾千萬美元　一枚硬幣憑什麼身價驚人？

即使新冠病毒仍然對全球經濟造成嚴重破壞，但全球有能力的收藏家們仍然表示願意在他們真正渴望的物品上花很多錢，包括法拉利、鑽石戒指和棒球卡。幾乎可以肯定的是，有一枚1794年鑄造的銀幣，被叫做「Flowing Hair Silver Dollar」，被認為是美國鑄造的第一批美元白銀硬幣，好幾年來都是世界上最有價值的硬幣。目前的持有者正準備將這枚硬幣在2020年10月拉斯維加斯公開拍賣，預計將拍賣超過1000萬美元，再次成為有史以來最昂貴的硬幣。

出自費城鑄幣局

硬幣正面主圖案是沒有戴著皇冠、長髮飄逸的自由女神像（Lady Liberty）和星星，背面則是老鷹。那麼，為什麼它這麼值錢呢？因為人們堅信這是費城出產的，也就是美國第一所造幣廠生產的第一批銀幣。根據《硬幣世界》（Coin World）的資料顯示，從它的銀質和被打上圖案的精細度（在0到70的等級上被評級為66），該硬幣是1794年10月單日發行的1758枚銀元之一，現在世界僅存140枚左右。

著名的美國硬幣收藏家曾經針對此銀幣指出，這是美國獨立初期的產物，是他們國家第一批銀幣，當時的總統就是喬治華盛頓，可以說這枚硬幣是真正的歷史時光膠囊（點擊放大）：

2020拍賣 挑戰2013年價格

奇異的歷史造成了硬幣的驚人價值，根據美聯社的報道，拉斯維加斯居民布魯斯·莫林（Bruce Morelan）在2013年以1,016,875美元的價格購買了1794年的美元銀幣，使其成為世界上最有價值的硬幣。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，布魯斯·莫林預定於2020年10月在拉斯維加斯拍賣。儘管目前存在巨大的經濟不確定性，但硬幣專家預計，這次可能會賣出同樣多的價格，甚至更多，預計可能會再次超過2013年的價格紀錄。

莫雷蘭在接受CNN採訪時表示，這是一枚夢想中的錢幣，我一直為自己擁有的無價之寶而感到自豪，是時候讓別人擁有它了，希望硬幣的新主人和我一樣珍惜它。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界上最貴錢幣即將拍賣，可能超過千萬美元】