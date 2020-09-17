疫情下日本奢侈品市場反而向好　有錢人：只有買車才可一口氣花錢

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，同時重創社會經濟，不少人遭到資遣失業。近來就有日本媒體報道，在疫情之下，日本社會的貧富差距也逐漸擴大。

【相關圖輯】籃球熱話｜高比拜仁主題林寶堅尼 美國球迷標價17萬美元

+ 4 + 4 + 4

根據日本媒體《TBS NEWS》報道，位於東京世田谷的跑車專賣店「ロペライオ世田谷店」，店內陳列的都是千萬日圓起跳的高級跑車。然而在今年3月時的業績，卻相較去年成長了15%。

前來購買跑車的客人表示：「我自己的事業並沒有受到疫情影響，想想能夠一口氣花錢的地方，就只有買車了。」業者也認為，確實感覺到有不少在自肅期間錢無處可花，因此跑來看車的客人。

【相關圖輯】美漢逾40年前以346美元買下Rolex勞力士 專家鑑定市值竟已暴升到……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

不只是跑車，豪宅市場也沒因疫情降溫。業者介紹一間高達700平方米，附有高級廚房、壽司吧台的豪宅，總價高達26億日圓（約港幣1億9千萬元）。然而今年7月後豪宅的業績，卻幾乎和去年同期相同。報道分析，因為外食困難，有錢人乾脆聘私廚到府服務，所以這類功能齊全的豪宅特別獲得青睞。

然而相對富豪們的奢華，底層人民的生活卻陷入困頓中。報導訪問到一位千葉縣的A先生，A先生本來在物流公司擔任派遣人力，但因為疫情的關係丟了工作。本來就沒有固定居所，只能在網吧之類地方徘徊的他，現在只能住在NPO救濟的公寓中，然而存款一天天凋零，A先生對未來只有不安。

專家分析，富裕階層手中握有各式金融投資，因此即使不工作，資產仍幾乎不受疫情影響。但是一般人失去工作收入，只能花存款吃老本，因此造成社會貧富差距的擴大。

【相關圖輯】盤點6隻定價最貴勞力士 明星瘋搶彩虹圈Daytona前5不入（點圖放大瀏覽）：

【相關圖輯】世界上最難買到的手袋 10個Hermes​鮮為人知的背後故事（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀

30歲的他利用波段操作 1.5萬美元存款5年賺千萬美元

今年上半美中直接投資急凍 金額創近十年新低

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】