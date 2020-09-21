無妄之災｜兩學生打交打到入廁所　無辜男座廁動彈不得全程被拍

論壇Reddit有段影片引發熱烈討論，有2名男子突然在學校廁所內大打出手，在地板上、尿兜前扭打成一團，讓原本在廁格內的人也好奇地拿起手機錄影。沒想到這兩人不知為何地「打進」最後一間廁所內，結果裏面還有一個金髮男子正在大便，讓他只能雙手摀臉繼續坐在馬桶上，不知如何是好。

兩名男子在廁所內打架殃及無辜……

+ 11 + 11 + 11

影片中有2名男子突然在廁所內大打出手，兩個人互相壓頭、扯衣服，從地板扭打到尿兜。原本在隔間內上廁所的人好奇地伸出手機錄影，結果發現兩人突然不見，立刻走出隔間，先是看到兩三個圍觀的男生，接着就發現兩人不知為何地「打進」最後一間廁所裏。

尷尬的是，原本廁所內還有一名金髮男子正在上大號。褲子脫到腳踝的金髮男子，面對突然衝進來莫名其妙在旁邊打成一團的兩人，他完全不知道該如何是好，兩人還一度踹到他的左腿。這名金髮男站起來擦屁股也不是，但顯然也沒有繼續大便的心情了，只能無奈地用手遮住臉，最後直接低頭，默默將褲子拉到膝蓋，完全不敢往外看。

👇👇【男人的疑惑】女人着闊腳褲其實點去廁所？👇👇

+ 5 + 5 + 5

Reddit網友紛紛在底下留言表示，「這天不能再更糟了」、「遊戲開發商快來看看這個打架場景」、「這是2020年最棒影片」、「我敢打賭這是他最後一次上公共廁所」、「他只不過想大個便」、「如果他這時候站起來擦屁股，那兩個男生應該就會停止打架了」。

【相關圖輯】阿女家中用屎畫畫 台媽崩潰嬲到幾乎中風 網民育兒經驗仲誇張

+ 93 + 93 + 93

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】