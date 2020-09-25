美國男浮潛遭鯊魚襲擊　懷孕妻奮不顧身跳入水中救夫一命

美國一名孕婦於9月20日在佛羅里達州礁島群（Florida Keys）一處浮潛聖地，英勇跳入水中拯救被鯊魚襲擊的丈夫。

懷孕妻子勇救被鯊魚襲擊的丈夫：

來自喬治亞州的這對夫妻與家人周日在佛州度假，30歲的埃迪（Andrew Charles Eddy）乘坐私人遊艇在松布雷羅礁（Sombrero Reef）浮潛時，一下水就被鯊魚咬傷、鮮血染紅大海。

警方表示，埃迪的妻子瑪戈（Margot Dukes-Eddy）一看到鯊魚鰭和血，不顧自己懷孕立刻跳入水中，將丈夫帶到安全地帶，其他家庭成員則趕緊打電話叫救護車。

被襲擊的埃迪肩膀嚴重受傷，隨後被送到邁阿密傑克遜紀念醫院接受治療。救援人員約翰遜（Ryan Johnson）向當地媒體表示，傷者抵達時狀態相當危急。

警員阿關諾（Christopher Aguanno）在報告中指出，該地區還有其他人在浮潛。目擊者後來指事發稍早在該處游泳時，撞見了一條長約8至10英尺（約2.5到3米）的大鯊魚，看起來像是公牛鯊（Bull shark）。

【相關圖輯】英男參加婚禮驚見「女友是新娘」！ 下一秒結局神展開

+ 11 + 11 + 11

【相關圖輯】日本婦人搬家竟要帶走舊屋木柱 原來與亡夫有關故事惹哭眾人

+ 30 + 30 + 30

延伸閱讀

台灣護理師在美抗疫染新冠 治療期間又中風癱瘓

說出她的名字：美國黑人抗爭再起...Breonna Taylor為什麼死了？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】