墨西哥版韓流怪嚇？大街驚現「巨型老鼠」　民眾嚇傻轉身逃

墨西哥連日驟降暴雨，上周降雨量更是突破紀錄，造成當地路面及下水道堵塞，清潔人員從下水道清出總重20噸的垃圾，其中更驚見一隻比成年人還高大的「巨型老鼠」，當場嚇壞所有人。

綜合外媒報道，因連日降雨導致各地淹水，清潔人員趁着放晴時清理下水道，清出20噸的垃圾，當中更有一隻體型比人還巨大的「巨型老鼠」，讓在場所有人嚇壞了，還有人以為這是一隻變種怪物，「看到它就一定會嚇得馬上逃走」。

【相關圖輯】搞笑諾貝爾獎丨5重外判買兇殺人案獲管理學獎 和平獎幼稚又爆笑

+ 4 + 4 + 4

不過，仔細看才發現原來這是一個「萬聖節道具」，它擁有褐色毛髮、尖銳爪子，看來相當殘暴兇狠，而「巨型老鼠」的照片被放在網絡上引發熱議。

正當大家都在好奇這隻型老鼠從哪來的時候，一位名叫伊芙琳（Evelin López）的婦女終於出面為大家解開謎團。原來，「巨型老鼠」是她以前製作的萬聖節道具，但在好幾年前意外被暴雨沖走，她怎麼都找不回來，只好忍痛放棄尋找它，直到最近突然被找到，她還不確定該如何處理它。

【相關圖輯】無妄之災｜兩學生打交打到入廁所 無辜男座廁動彈不得全程被拍

+ 11 + 11 + 11

【相關圖輯】吹海螺兼浸泥漿浴可抗新冠肺炎？印度議員推抗疫奇招後確診

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀

有味道！屎水如「火山爆發」從天花板噴發 丈夫見慘況超無奈

噁！男友枕頭10年不換 她洗出一缸黑水 網勸換對象

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】