阿塞拜疆與亞美尼亞爆軍事衝突　「多山的黑色花園」再度濺血

阿塞拜疆（Azerbaijan）及亞美尼亞（Armenia）9月27日在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）發生軍事衝突。長期報道兩者衝突的半島電視台記者福雷斯蒂爾-沃克（Robin Forestier-Walker）說，27日的衝突是非常嚴重的局勢升級。身處兩國夾縫中這片土地會否重演逾30年前的戰爭，情況令人擔心。

卡拉巴赫（Karabakh）是阿塞拜疆語（Azeri）的俄語譯文，意思是「黑色花園」，納戈爾諾（Nagorno）是俄語，意思是「多山的」。亞美尼亞族人傾向稱此地為阿爾特薩赫（Artsakh），這是該區的亞美尼亞古語名稱。

兩者就納戈爾諾-卡拉巴赫發生的主權爭議，可追溯至1991年蘇聯瓦解前。1988年，納戈爾諾-卡拉巴赫要求併入亞美尼亞，導致這個自治州內阿、亞兩族之間爆發武裝衝突。

雙方雖在1994年同意停火，但估計已導致約3萬人死亡、逾100萬人流離失所。納戈爾諾－卡拉巴赫落入阿塞拜疆手中。

這個位於山區的地方佔地約4000平方公里，而分離主義份子在這場戰爭中，於阿塞拜疆攻佔一些飛地。

自從亞美尼亞及阿塞拜疆在1994年停火後，納戈爾諾-卡拉巴赫運作一如獨立的共和國，以及實際上成為亞美尼亞的一部分。圖為2015年4月21日，納戈爾諾-卡拉巴赫的軍人在當地與阿塞拜疆接壤的邊境駐守。（Getty）

信奉基督教的亞美尼亞人及突厥阿塞拜疆人世居此地。在前蘇聯時期它成為阿塞拜疆共和國內的自治州。

國際一貫承認卡拉巴赫是阿塞拜疆的一部分，惟納戈爾諾-卡拉巴赫在停火後，實際運作上是獨立。亞美尼亞從未正式承認納戈爾諾-卡拉巴赫獨立，卻是該區主要財務及軍事支援的來源。

停火協議簽訂後，用於解決納戈爾諾－卡拉巴赫爭端的努力大致上停擺。由法國、美國、俄羅斯推動的納戈爾諾-卡拉巴赫問題明斯克小組（Minsk Group）斡旋無果，和平協議的談判在2010年宣布破裂。

其他國家與這兩個國家的關係上，俄羅斯傳統上支持亞美尼亞人，土耳其是阿塞拜疆的盟友。