愛爾蘭法院：Subway的麵包不是麵包　從含糖量分析什麼是「麵包」

愛爾蘭最高法院裁定，Subway三明治使用的麵包因含有過多糖分，不符合愛爾蘭法定上對麵包的定義，不能稱為麵包。

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，愛爾蘭Subway的經銷商Bookfinders日前聲稱其三明治的麵包是一種「主食」，因此無須繳稅。然而，由五名法官組成的合議庭認為，Subway的麵包含有過多糖分，不屬於無需課稅的主食類，必須繳稅。

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Subway麵包的糖含量佔了麵粉重量的10％ 法官奧唐奈爾（Donal O'Donnell）

根據愛爾蘭1972年訂立的稅收法，麵包中糖的含量不得超過麵粉重量的2％。奧唐奈爾駁回Bookfinders的論點，並裁定「就該法而言，該產品不符合麵包的定義」。

一名Subway發言人表示：「Subway的麵包當然是麵包。我們已經提供新鮮現烤麵包30多年，每天都有顧客為了吃到聞起來和吃起來一樣香的麵包而再訪」。

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