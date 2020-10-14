【新冠肺炎】免疫系統也會衰老　疫苗對老人家效用打折扣？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗相信最快在年底至2021年初能推出市面，屆時會讓高危人士優先施打，再一步步拓展到所有人接種。所謂高危人士，當然是前線醫護工作人員，其次是老人家的高危群組，然而疫苗對年長一輩的作用，或許不一定想像中有效。

年長一輩會是優先接種新冠疫苗的一群，但疫苗在老齡人身上發揮的作用，會較年輕的稍低。圖為接種疫苗示意圖。（Getty）

疫苗的作用，是刺激身體的免疫系統，產生抗體及記憶病毒，使身體在真正感染相關病毒時，能第一時間作出反應消滅病毒，避免致病。新冠疫苗的作用也是如此。

不過免疫系統是身體一部分，它與所有身體機能一樣，可隨年齡增長衰退，加上免疫系統不是「一件東西」，而是身體多個組織與細胞組合而成的防禦機制，任何一個地方出現問題，都會影響整體免疫能力。

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會同樣衰老的免疫系統

例如負責製造抗體的「B細胞」，需要「T細胞」的協助。T細胞亦有分成多個種類，除了有協助B細胞的「輔助T細胞」、還有負責攻擊病原的「殺手T細胞」、及負責記憶病原的「記憶T細胞」等。隨着年齡增長，免疫細胞數量會減少，或不容易「被激活」起免疫反應。這也是為何年長一輩免疫力會較差，更易生病。

因此疫苗在年長一輩的作用，可能未必有年輕人接種來得有效。當然，這是長久已知的狀況，並不意味年長一輩不用施打疫苗。因為即管疫苗不是百分百有效，也能提供相當程度的保護，大幅降低病毒在年長高危群組的殺傷力。

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同時，這亦讓多方同時開發疫苗變得更有意義。每款疫苗製作方法不同，刺激免疫系統機制不同，放在不同年齡群組效果也可能不一樣。這意味從中可以找出更合適年長一輩使用的疫苗，讓更多人受益。