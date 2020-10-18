泰國示威｜美女模特兒被要求噤聲　霸氣回應客戶「封殺」威脅

泰國示威者無視政府頒布禁令，10月18日上街抗議，模式變得愈來愈快閃，殺執法人員一個措手不及。有些公眾人物即使未必有上街，都在社交網絡分享貼文或是表達自己的看法，卻有可能導致自己面臨工作上被「封殺」的風險。

開始了開始了，除了捷運停駛不讓大家前往抗議地點外，各廠商也開始禁言藝人了。 一位叫做 ปุ้ย 的女星，接獲廠商要他撤貼文的訊息，他很有骨氣的直接叫廠商取消活動，大家可以到他的 IG 給他一個掌聲 👏👏👏 ปุ้ย 的 IG 👉... 由狗子泰荒謬發佈於 2020年10月16日 星期五

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名為班滴巴（Pantipa Arunwattanachai，Pumpui）的泰國模特兒在Instagram上分享示威的照片，與她有合作關係的公司發訊息，要求她刪除貼文，否則取消掉她的工作。Pumpui僅以「好」回應，公司便以為她會照辦，豈料她說的是「我的意思是把工作取消」。有網民稱她有勇氣，對於她的舉動表示讚賞。

Pumpui不僅貌美，而且身材纖穠合度，又有一雙美腿，在IG有150萬名追隨者。然而她不是一個空有外貌的花瓶，對社會事件也有自己看法。除了她在，泰國一些藝人也在社交媒體意見。

泰國示威：圖為泰國模特兒Pantipa Arunwattanachai在個人Instagram帳戶上發布有關她與某公司對話的貼文。對方要求她刪除有關泰國示威的內容。（Pantipa Arunwattanachai IG帳戶截圖）

她10月17日在Instagram上貼出一段對話截圖，對方是一家與她有合作關係的公司代表，代表要求Pumpui刪掉有關示威的貼文，並呼籲她近期都不要發表跟政治及抗議相關的內容。代表更威脅說，若她不照做，「我們就必須取消妳參與的活動」。

Pumpui就此回覆稱同意。公司代表本以為她是同意刪文，便說請她先刪去貼文，豈料Pumpui霸氣地回應：「我是說，那就把工作取消！」

泰國示威第二波已持續數月，香港及台灣等地區網民都有關注。台灣有粉絲專頁轉載她的貼文並進行翻譯。其中「狗子泰荒謬」指出，Pumpui很有骨氣的直接叫廠商取消活動。台灣網民紛紛在下方留言讚許，稱她「有夠有骨氣」、「站着賺錢的人，應該被肯定」、「超有骨氣，讚到爆炸」、「這台灣藝人辦不到」。

↓泰國警方在這一輪示威中，首次出動水炮驅散人群。想看10月16日的曼谷多處示威現場圖片，請點擊放大觀看：