本想追多個女怎迎來5胞胎　美國媽媽驚悉狀況曾崩潰終大團圓結局

美國北達科他州一對夫妻已經育有兩個兒子，但兩人想要再生一個女兒，沒想到妻子許倫順利懷孕後，就醫檢查竟然懷上五胞胎。許倫透露在接受超聲波檢查之後，得知胎兒可能出現併發症，一度縮在角落哭了一個小時，幸好孩子們出生之後都很健康。

五胞胎順利出院時刻：

根據《邁諾特日報》（Minot Daily News）等外媒報道，許倫（Megan Hulen）與丈夫約書亞（Joshua）一直很希望能有女兒，加上她患有多囊性卵巢綜合症（Polycystic ovary syndrome，簡稱PCOS），好不容易生下兩個孩子，但都是男孩，於是夫妻倆決定再拚拚看，沒想到真的順利懷孕，而且還是自然排卵懷上的，並非透過人工受孕。

後來許倫前往醫院照超聲波，這才知道自己竟然一次懷上五胞胎，然而，多胞胎大多都會面臨早產的風險，而且出現併發症的機率較高，讓她一度難過到縮在角落哭了一個小時，幸好後來整個孕期及生產過程都很順利，雖然寶寶提早在32周時出生，還在加護病房住了3個禮拜，但出院後身體狀況都很健康。

赫倫一家忽然多了5個小寶寶，生活起了很大變化：

+ 10 + 10 + 10

許倫坦言，五胞胎的性別為4個女孩、1個男孩，小兒子Adam出生時被診斷出罹患軸前面骨發育不全症候群（Nager syndrome），所以住院時間比較長，「那真是一個艱難的時期」，還好後來也平安出院。如今全家人團聚，夫妻倆要照顧兩個尚年幼的兒子，還要照顧5個新生兒，每天的生活都很忙碌。

許倫樂觀表示，鄰居和親友雖然都很想提供幫助，但考量到美國新冠肺炎疫情尚未趨緩，大家仍選擇謹遵健康指南，就怕帶來不好的病菌害寶寶生病，「所以我們決定按照醫院的加護病房時間表來進行照護，包含換尿布、餵奶等等」，結果意外上手，也不再像一開始那樣手忙腳亂，生活過得相當幸福。

【相關圖輯】【新冠肺炎】美前線醫生怕感染家人 隔玻璃與1歲BB團聚感動網民（點圖閱讀）▼▼▼

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】