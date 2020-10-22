《移動迷宮》30歲男星凍齡外表惹誤會　店員不信已成年拒賣酒給他

「青春永駐」是世上大多數人的渴望，然而對英國男星湯馬士波迪辛特（Thomas Brodie-Sangster）來說，一直維持年輕的外表卻帶來奇妙的困擾，就算他今年30歲，他某次在加拿大的酒吧，就是買不到一杯啤酒，店員無法確定他已經成年！

湯馬士波迪辛特小時候就出道當童星，因經典聖誕電影《真的戀愛了》（Love Actually）裏扮演連恩尼遜（Liam Neeson）人小鬼大的繼子受到廣大觀眾的喜愛，尤其他為了攔下要出國的心儀女生，不惜硬闖進機場封鎖線的片段，更讓觀眾拍手叫絕。

《真的戀愛了》中的湯馬士波迪辛特（點擊放大瀏覽）：

大凡童星時就走紅的演員，最怕成長期忙於拍戲使得身高沒有發育，長大後外型不夠高大帥氣而沒有再演主角的機會。湯馬士波迪辛特目前還有179公分、不算太矮，反倒碰上另一種困擾——他的臉幾乎與青少年時沒啥改變。

《移動迷宮》系列中的湯馬士波迪辛特已近30歲，卻仍像個少年（點擊放大瀏覽）：

近日湯馬士波迪辛特上電視節目，一堆網友在社交網站上驚嘆他跟小時候幾乎沒有不一樣，30歲看來仍像16歲，有人甚至寫道：「他一定有在青春之泉游泳，我發誓！」連主持人都對他説：「你根本都沒老嘛。」

湯馬士波迪辛特近日接受BBC One訪問時的片段截圖（點擊放大瀏覽）：

他則苦笑表示，曾有一回到了加拿大的渥太華，由於護照送去辦簽證，走進一家酒吧、想點杯啤酒暖暖身體，才驚覺他身上沒有註明年齡的證件，結果店員不願意招待。他被迫點開自己在全球電影資料庫（IMDb） 上的頁面，給店員們看，表示那是他的照片，請看上面標示他的出生年月日，確定已成年，可以合法買酒，不料店員們只是一陣竊笑，依舊不願意賣他一杯酒。

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