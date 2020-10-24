美國大選2020｜「傳媒都是假新聞」：網絡叢生右翼生態圈

在美國大選2020最後一場總統候選人辯論開始之前，特朗普在Twitter發放早前他與哥倫比亞廣播公司（CBS）在「60分鐘時事雜誌」中大約38分鐘的完整專訪片段。據說特朗普在專訪中途離席，抗議節目主持對他針鋒相對，又投訴CBS的後期剪接將會扭曲他的說話。特朗普搶先發布完整受訪片段，藉此控訴主流媒體對他「充滿偏見、仇恨及無禮。」 特朗普形容自己的競選工程：「我不只與拜登競爭，我還是在與貪腐的傳媒、科網巨企和「華盛頓沼澤」（Washington Swamp）競爭。」特朗普與美國主流媒體的關係已跌至前所未有的冰。 既然傳媒聲音不代表我，政治光譜另一端的聲音，自然在網絡發展出另一個生態。

I am not just running against Biden, I am running against the Corrupt Media, the Big Tech Giants, and the Washington Swamp. It is time to send a message to these wealthy liberal hypocrites by delivering Joe Biden a THUNDERING defeat on November 3rd! #MAGA https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/eRRgjnhyIi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020

美國大選2020：圖為2020年10月22日，美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭以及前副總統拜登和夫人吉爾走到辯論台前。（AP）

CNN、NBC、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等一眾主流媒體，過往四年經常被特朗普批評是「假新聞」，只會報道自己的負面消息。至於傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）集團旗下的霍士新聞台（Fox News）及《紐約郵報》（New York Post）等，某程度都被廣泛認為偏共和黨、右翼保守派的主要媒體，特朗普跟它們的關係相對較好。不過，特朗普也曾批評過它們是「假新聞」（像總統首辯中被特朗普批評偏幫拜登的主持人華萊士，就是霍士新聞的皇牌主持）。

當主流媒體偏向強化特朗普的負面報道，特朗普也不屑透過主流媒體爭取曝光。既然主流媒體在特朗普及其支持者圈子當中如此不受歡迎，那麼，他們是透過哪些方式接收新聞訊息呢？這必然要從近年的網絡現象說起。

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CNN是特朗普經常批評的新聞媒體之一。（AP）

四年前已植根的另類媒體勢力

特朗普任期頭7個月擔任白宮首席首席策略師、現捲入串謀詐騙官司的班農（Steve Bannon），當年協助特朗普參加2016年總統競選之前，就是所謂非主流媒體的保守派媒體「高管」。

班農曾在Breitbart News擔任過總裁。Breitbart News可能對很多華文讀者來說是一個很陌生的名字，但它卻是2016年大選期間從頭到尾力挺特朗普，在保守派讀者同溫層產生巨大影響力的知名右翼媒體。直至現在，它的傳播力依然不容小覷，Alexa網站排名榜上位列全球第222，SimilarWeb數據顯示，每月訪問量次數超過7,000萬。

很多時候，保守派右翼民眾就是通過造訪像Breitbart News這類的二三線網絡傳媒來接收適應於保守主義的意識形態資訊。這類媒體可以給予大眾傳統主流媒體以外的選擇。Breitbart News、The Federalist、Washington Examiner等都是光譜接近，且讀者甚眾的網絡新聞資訊媒體。

班農曾任美國右翼媒體Breitbart News高管。（Breitbart News截圖）

可惜的是，一些未經證實、甚至是偽造的假新聞、陰謀論往往就通過這類二三線網絡媒體不脛而走。像早年的「奧巴馬並非在美國出生」、「穆斯林兄弟會已滲透美國」等陰謀論，就是經Breitbart News在網絡世界快速散播。

除了Breitbart News，Breitbart News前員工Ben Shapiro所創辦的保守派網絡媒體The Daily Wire，每月訪問量也超過2,000萬。10月22日總統終辯結束後，Daily Wire發表民調指出超過9成受訪者認為特朗普「勝出了辯論」，特朗普隨即也在其個人Twitter轉發了這項民調結果，反映Daily Wire亦是特朗普及其幕僚團隊的主要新聞資訊來源之一。

媒體去中心化下的產物

在互聯網時代，媒體去中心化，更多網絡意見領袖通過YouTube、網台播客（Podcast）等平台建立自媒體，其吸納的支持者數目，甚至可媲美一間具規模有系統性的新聞媒體。他們除了擔當傳播新聞的工作之外，很多時還會加入個人意見評論，成為別樹一格的時評分析節目。

像製作The Ben Shapiro Show的The Daily Wire創辦人Ben Shapiro、製作The Rubin Report的Dave Rubin等、創辦The Federalist的Ben Domenech，都是出身美國一流名校，屬於知識分子專業階層的右翼保守派知名播客。

↓ Ben Shapiro邀請共和黨參議員Ted Cruz一同主持網台節目

↓ 知名YouTube保守派政論頻道 The Rubin Report

他們批評現今主流媒體過度講求政治正確、盲目追求絕對公平等激進左翼概念，扼殺了個人應有的言論自由。

現今世代，除了電視可收看的新聞媒體和主流大報之外，不同政治光譜的民眾可以揀選的資訊接收渠道還有很多，網絡空間帶給人們很多另類聲音的可能性。上述播客利用YouTube等影片網站開台，部分頻道的訂閱人數甚至高達數十萬至數百萬。

在節目中，知名播客或一人施展「獨腳戲」，或邀請嘉賓一同談論時政。這類聲音，在無垠的網絡空間裏獲得數量龐大的忠實支持者。稱這類保守派網台為小眾傳媒，在今天恐怕已經不合時宜。

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