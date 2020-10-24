意大利女兵遭欺凌　被鞭打再丟進水池　軍方稱為「傳統儀式」

意大利21歲女兵希夫（Giulia Schiff）2018年進入空軍後，遇上殘酷的「神秘儀式」，被一群學長姊抱起後，按着她的頭撞向機翼，還將她整個人拋進水池裏，最後又遭所有人重重拍打，導致希夫受傷，讓她怒告上法院，3年後案件又有新進展，8名涉案中士將在下個月出庭。

意大利女兵曾在軍中被欺凌：

據《太陽報》報道，希夫在2018年4月加入空軍第70聯隊，卻慘遇7名學長、1名學姊準備的神秘儀式。從畫面中可見，學長姊將希夫抓抱起後，用她的頭撞擊機翼，而後把她拋入水中濕身，最後一群人用拳頭及木棒等重重拍打希夫背部。

希夫稱自己因這場儀式後受傷後，2018年下半年就遭退訓。但軍方卻表示，這純粹是因為希夫的「軍事能力不足」，並解釋神秘儀式又名為「飛行洗禮」，是新兵結訓後的一種部隊老傳統。

希夫也在2019年提起訴訟，並重返部隊。時任國防部長特倫塔（Elisabetta Trenta）則強調「犯錯的人必須付出代價」。本案3年後又有最新進展，軍事檢察官指控涉案8名中士「人身傷害罪」，並訂於12月11日舉辦初步聽證會，決定8名中士是否將面臨審判。

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