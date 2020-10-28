美國大選2020｜投票送有薪假期送薯條　企業出盡法寶催票

美國大選2020｜美國總統選舉進入最後直路，目前已經有逾7,000萬選民提前投票，反應踴躍，可想而知美國人對今屆大選的重視程度。不少美國企業為了鼓勵員工和顧客履行公民責任，紛紛推出商品或優惠。有公司甚至向員工提供有薪假期，讓他們能夠抽時間到票站投下重要一票。

《紐約時報》形容，美國企業經歷公民醒覺的過程，紛紛投入資源鼓勵人投票。除了向員工贈送有薪假期以外，他們還透過網站推出工具，教導選民如何郵寄選票等。部份公司甚至向地區選舉委員會或鼓勵投票的非牟利組織提供市場推廣和免費法律意見。

兩年前，PayPal、巴塔哥尼亞公司（Patagonia）和利惠公司（Levi Strauss）的高層創辦「Time to Vote」，邀請企業鼓勵員工投票。當時，只有約400名成員。但到了近日，成員數目已經增至逾1,700名。同類倡議也有不少企業加入響應。

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大部份公司都說他們的目的不是要涉獵政治或協助指定候選人當選，反而他們認為，美國近年經歷了不少動盪，種族歧視、性別歧視、經濟不平等、氣候變化等問題呈現眼前，投票便成為表態的一個方法。

零售商和連鎖餐廳大力支持顯得尤其重要。因為零售業是美國第二大行業，加上這些行業的時薪員工特別難騰出時間投票。不過仍然有公司對此卻步，例如電商平台亞馬遜（Amazon）未承諾提供投票的有薪假期，員工威脅關閉倉庫回應。