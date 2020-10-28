任天堂主題樂園2021春季開幕　造價45億元包括實體版瑪利歐賽車

近日據悉，任天堂官方表示，「超級任天堂世界」SUPER NINTENDO WORLD，原定於2020年東京奧運前的開放日期延期到2021年春季。

任天堂Super Nintendo World預定於2021春季開幕：

+ 5 + 5 + 5

「超級任天堂世界」最吸引玩家注目的就是「瑪利歐賽車系列」也將實體化，結合最先進的影音效果技術，並請來任天堂的王牌遊戲設計師宮本茂親自打造，帶來身歷其境的遊樂體驗。

園內共有驚險的遊樂設施、互動體驗區、任天堂商店、餐廳等多樣規劃，處處可以感受到瑪利歐遊戲中所出現的各種情境和角色，像壞蘑菇、烏龜、庫巴、星星金幣、水管等，建設費合計超過600億日幣（約44.6億港元）。

【相關圖輯】賣獅子抓破的牛仔褲、河狸咬過的杯墊……北海道動物園奇招求存（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 36 + 36 + 36

根據任天堂公佈的園區設計圖，「超級任天堂世界」由三個區域組成，分別是碧琪城堡、蘑菇王國和庫巴城堡。

碧奇城堡將會是遊客們進入「任天堂超級樂園」的第一站，而且是由一根巨大的綠色水管作為入口！是不是感覺非常親切？

遊客們將在庫巴城堡中體驗到刺激的瑪利歐賽車真人版，蘑菇王國則是側重親子娛樂的耀西騎行。

另外，世界上僅此一間的「瑪利歐咖啡＆商店」已於10月16日在USJ內的荷里活區荷里活大道開張，以瑪利歐和路易吉的紅、綠色帽子為基調，店內販售的飲料、點心、周邊商品也十分具有特色，包括帽子造型的鬆餅三文治等。

【相關圖輯】新冠肺炎｜東京迪士尼、大阪環球影城休館 極罕「空城」影像曝光（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 7 + 7 + 7

【相關圖輯】東京奧運｜原先揭幕日變遊行抗議 日本示威者：奧運是「災害」

+ 8 + 8 + 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】