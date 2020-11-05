人工智能︱迪士尼開發識眨眼、模擬情緒機械人　更真實還是更恐怖

在動畫、遊戲等內容持續導入新科技的迪士尼，近期也藉由旗下研究單位Disney Research與加州理工學院、伊利諾伊大學香檳分校共同打造一款人形機械人「Gaze」，強調能真實地模擬人類臉部表情，尤其能以眼睛自然眨動形式活靈活現地表達眼神和情緒。

透過胸前的視訊攝影機與影像識別技術，讓Gaze能知曉何時如何與外界進行互動，這樣的設計在先前許多機械人應用上已經相當常見，但Gaze更大特色在於能以自然神情讓人輕鬆互動，而不會有一般機械人帶來的冰冷感。

由複雜零件與感應設備組成的Gaze，雖然在尚未披覆外表皮膚的狀態看起來有些恐怖，但它的設計著重於面部細微表情，包括眼球注視方向、眨眼頻率或轉頭動作都能模擬人類自然行為，同時當人類靠近時，Gaze也會自動給予回應。預期未來將應用在迪士尼旗下產品，例如遊樂園內的表演及提供服務，甚至是動畫、遊戲等內容製作。

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迪士尼表示，眼神對於人類交流是相當重要互動模式，許多社交行為都會因為眼神交錯時的感受而有不同意會結果，例如令人感覺誠懇、熱情，或是令人覺得煩躁、奸詐，因此在Gaze的開發過程便是以重現人類真實臉部表情為目的。過去迪士尼也有許多以人類情感、心理感受為基礎的設計，應用在遊戲以及動畫內容，其中包含透過人類自然心理預期打造遊戲互動模式，或是讓動畫裡的人物動作表現更為真實。

在近期研究裡，機械人的設計已經不再侷限在更聰明或細緻的執行能力，更開始重視與人類互動時的自然表現，希望藉此降低給人冰冷、不自然的隔閡感，避免造成不必要的恐懼，例如NVIDIA近期發展裡也利用人工智能技術讓電腦動畫中的人物表情變得更加自然，藉此讓更多數位助理服務能透過自然情感流露的虛擬角色形象呈現，並且讓人願意增加互動比例。

此外，LINE旗下人工智能技術「Clova」也打造可自然互動的虛擬人物裝置Gatebox，以及Samsung新創團隊在今年CES 2020期間展示的仿生人物「NEON」也是透過自然擬真表情呈現的虛擬人物，令人更願意與這些虛擬人物背後串接的人工智能技術進行互動，藉此讓更多服務內容可藉由此類服務解決人力問題。

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