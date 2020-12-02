患怪病藝術家　陰暗筆觸繪畫街景　目標畫盡英國66個城市面貌

對一座城市最深沉的熱愛，應該是甚麼樣子的？ 對於Carl Lavia來說，是對每一條街道，每一彎河流，每一座商場的位置與佈局全都了然於心。 都說到這裏了，如果我再不補充一下，Carl Lavia並不是專業的設計師、城市規劃師等等任何大師，我怕你們會「誤會」人家！

認識英國城市素描師Carl Lavia（按圖了解）：

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20歲的時候，他被確診為吉巴氏綜合症（Guillain-Barré syndrome），這種疾病，輕則肌肉無力，嚴重的話患者甚至可能會癱瘓……

在此之前，Carl Lavia和畫畫之間最緊密的聯繫，可能就是5歲時候學習的一些素描了。

先別說這麼多年過去，童子功是不是還能再拿出來用，就算對於一個專業畫家而言，吉巴氏綜合症都算得上是一種致命打擊。

當Carl Lavia拖着開始變得不聽使喚的四肢，在繁華活力的英國街頭上重新練習走路、練習如何控制雙手時，眼前曾經無比熟悉的街景，現在卻似乎都不屬於自己了。

經歷了沮喪、自卑和絕望之後，Carl Lavia開始思考自己未來與城市的另一種關係——當有朝一日也許真的癱瘓在床，無法擠進洶湧卻熱鬧的人群之中的時候，要如何保存下這些年來生活過的痕跡？

重新拿起素描筆和畫本，趁着還能上街走走看看，Carl Lavia決定自己把英國一筆一畫地裝進稿紙上！

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這些年來，Carl Lavia的足跡遍及倫敦、伯明罕、愛丁堡、劍橋等許多英國城市，站在遠處完整地去看Carl Lavia畫下來的每一座城，線條交叉縱橫，即使沒有上任何色彩，但從氣勢上看就已經感受到都市的磅礴恢弘。

然而走近看細節的話，道路、河流、建築之間井然有序，Carl Lavia甚至沒有遺漏下一座橋、一艘船……要是在這座城市土生土長的人，想必一定能在這龐大的畫裏，找到自己熟悉的商場、咖啡店、餐廳。

一次偶然，Carl Lavia在遊覽城市的途中遇到Lorna，一位同樣游走於城市之間的，孤獨的攝影師。

這兩個人的相遇，就像是兩隻52赫茲的鯨，終於在偌大而又孤單的城市裏互相找到彼此。

相見恨晚的一對知音，在初次見面之後，就共同做了一個瘋狂的決定：

畫完英國66座城市！！！

有了Lorna的合作之後，Carl Lavia對於每一座城市的佈局就能瞭解和掌握得更加詳盡了。Lorna用各種航拍和特寫鏡頭，代替Carl Lavia走過了許多他不方便去的角落，然後帶回來清晰的城市佈局。

每一幅像這樣龐大而細緻的城市景觀圖，Carl Lavia最少也需要畫上兩個月的時間去完成。66座英國城市對於普通的畫家來說，也許就是一項用十幾年的時間和精力去實現創意的持久工程。

可是對於已經患上吉巴氏綜合症好幾年的人來說，十年之後，還能不能穩穩地拿住畫筆，甚至都是一個未知。

不過Carl Lavia依然只是每天投入全部的熱情去創作，並不去想那些不知道在哪一天就可能會發生的不幸。

熱鬧的倫敦街頭、古老的泰晤士運河、風情萬種的利物浦、永遠充滿活力的紐卡素……只要一談起各地的城市和風景，Carl Lavia就能一直處於興奮的狀態之中，絲毫不像一個身患疾病的人。

Carl Lavia的城市素描，還有他的故事被越來越多的人知道後，作品也被很多展館邀請去舉辦或者參加藝術展，更有收藏家希望能收藏Carl Lavia畫的自己家鄉的那一座城市素描。

雖然現在的照片、視頻和直播等各種方式，都會比Carl Lavia這樣手繪的素描景觀圖更加清晰立體，但還是有許多人更加喜歡他這種飽含感情的記錄方式。

就有一位名叫班克斯的富翁收藏家在買下Carl Lavia的一幅地圖後，說道：

若干年後，人們應該知道這座城市曾經的樣子，而Carl的素描無疑是最好的作品。

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