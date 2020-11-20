斯里蘭卡議員當眾吃生魚盼救漁業　稱不會染新冠肺炎嚇呆在場記者

斯里蘭卡當地漁業因新冠疫情大受打擊，該國議員為了鼓勵民眾多吃魚，竟在鏡頭前大口咬下一尾生魚，讓現場記者目瞪口呆。

斯里蘭卡議員當眾吃下未經烹煮的生魚：

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斯里蘭卡統一國民黨 （United National Party）議員韋達拉赫奇（Dilip Wedaarachchi）曾在2015到2019年擔任漁業部長。他在11月17日的記者會中突然拿出一袋魚，說道：「我帶這條魚來給大家看，我呼籲國民一起吃魚，不要害怕，你們不會感染新冠病毒，我現在就生吃給你們看」，隨即拿起一條生魚一口咬下去。

韋達拉赫奇強調因為賣不出魚，斯里蘭卡漁民和船主都負債累累，他呼籲大家多買魚，否則漁民就無錢出海捕魚，影響整個產業。記者會結束前韋達拉赫奇還向鏡頭展示那條魚真的被他咬了一口。

斯里蘭卡主要魚類批發市場10月22日爆發群聚感染，導致當地上千人染疫，從此民眾不敢吃魚，銷售一落千丈，漁夫沒有收入負擔不起出海費用，面臨財務危機。

斯里蘭卡政府11月17日也宣布將在2021年預算計劃中，大幅提高各種魚類的進口關稅，希望藉此刺激國內消費。

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